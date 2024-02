Sur Sud Radio, Luc Ferry, professeur de philosophie, a déclaré : « On a mis un gamin à l’Élysée et on va le payer très cher ! »

François Asselineau, haut fonctionnaire et homme politique français, a repris la formule à son compte et ajoute : « Je prendrai l’exemple de Macron, puisqu’il est passé à la banque Rothschild notamment, donc dans un milieu richissime, extrêmement préservé. Monsieur Macron ne s’est pas frotté à la vie quotidienne de millions de Français, notamment des gens des catégories modestes, des catégories populaires. Il ne sait pas ce que c’est que de regarder constamment son budget et d’avoir des difficultés en fin de mois. Il ne le sait pas. Il le sait de façon livresque parce qu’il l’a lu. Lorsque Macron a plaisanté par exemple sur le président du Burkina Faso en disant : Il est allé réparer la clim, en fait, c’est une blague de potache. Macron n’était pas président dans sa tête et, d’ailleurs, je crois qu’il ne l’est toujours pas. En fait, il faisait une blague comme on fait entre copains. Voilà, sauf que, justement, un chef d’État, ce n’est plus un copain. Un chef d’État ou un chef de gouvernement, normalement, c’est quelqu’un qui doit avoir compris par une longue expérience l’extrême exigence d’être à la tête d’un État. Le fait qu’il doit défendre bec et ongles les intérêts de sa population, de ses concitoyens, il est là pour ça. Lorsque Macron, par exemple au Congo, va picoler des bières dans une boîte de nuit, ça n’est pas bien, ça n’est pas normal. Ça veut dire qu’il n’a pas compris ce qu’est sa fonction. Il n’a pas compris qu’il n’est pas le roi du monde, ni le roi de France. Il n’est pas quelqu’un, il n’est pas l’enfant impérieux qui fait valoir toutes ses exigences à sa maman. Un chef de l’État, c’est quelqu’un qui, à tout instant, doit se dire que tous les regards des médias sont braqués sur lui et que, en lui, des millions de gens portent l’espoir d’être défendus, protégés. Macron n’a aucun sens de ces responsabilités-là. »