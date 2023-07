Ghettos et zones de non-droit

On accuse souvent la France d’avoir ghettoïsé des quartiers, voire des villes entières, et d’y avoir installé des immigrés et réfugiés majoritairement maghrébins à la recherche d’un emploi ou d’autres intérêts.

Je me souviens, au début de ma carrière professionnelle, avoir emménagé en HLM dans lequel l’administration de l’époque cherchait à assimiler ces nouveaux venus en mélangeant les différentes communautés avec les Français dit « de souche ».

C’était en 1974 et déjà l’odeur des merguez sur le balcon du dessous, les moutons qu’on égorgeait dans la baignoire, les enfants qui jouaient en sautant d’un capot d’une voiture à l’autre avaient eu raison de cette expérience et de nombreux « petits blancs », dont je faisais partie, ont déménagé afin de retrouver le calme.

Il est vrai qu’à cette époque, il n’y avait pas d’agression, mais seulement un style de vie incompatible entre deux communautés difficilement assimilables.

Aujourd’hui, j’ai voulu savoir ce qu’est devenu ce quartier « des Buis », à Valentigney, et voici ce que l’on peut découvrir sur internet :

– 19 août 2021 : un homme de 21 ans blessé par arme à feu dans le quartier des Buis.

– 22 juin 2022 : un mort et un blessé grave dans une rixe au couteau.

– 29 décembre 2022 : un homme de 20 ans grièvement blessé d’un coup de couteau au thorax.

– 12 mai 2023 : la police arrête un homme à la tête d’un imposant trafic de stupéfiant.

– Etc.

La liste est longue pour un quartier de seulement un petit millier d’habitants !

Contrairement à ce qui est dénoncé, ils ne sont pas « parqués » dans des quartiers qui leur seraient réservés : ce sont les autochtones qui ont déménagé, dans un premier temps à cause d’une incompatibilité de « savoir-vivre ». Puis, pour ceux qui ont quand même voulu rester, ils sont souvent victimes d’intimidations, sinon d’agressions de la part d’une partie de cette population qui veut rester « entre soi », afin de créer dans notre pays une « enclave » de celui qu’ils ont quitté, voire développer différents trafics – dont celui de la drogue aboutissant actuellement à des « zones de non-droit ».

C’est également un terrain devenu favorable à la propagation d’un islamisme rigoureux, encouragé en cela par des puissances étrangères, telles la Turquie d’Erdogan et une majorité de pays musulmans qui ne s’en cachent même pas.

Nous assistons actuellement à une forme « d’OQTC » (obligation de quitter le territoire conquis) à l’intérieur de notre propre pays qui fonctionne beaucoup mieux que l’OQTF (obligation de quitter le territoire français) mise en place par notre gouvernement – souvent décidée, mais rarement appliquée !

Alors arrêtons de culpabiliser. Si ghettos il y a, c’est avant tout par la volonté de nombreux occupants qui ne souhaitent pas les quitter parce qu’ils y trouvent leur intérêt en créant un État dans l’État !