Haine anti-police

La gauche programme une manif anti-police pour septembre. Sera-t-elle interdite ? Moi, je présume qu’elle se fera tout de même, hélas, et en dépit de la loi.

En aura-t-on fini un jour de cette haine anti-flic ? Ce sont des hommes et des femmes qui se lèvent chaque matin pour aller faire leur travail – et non pour aller tuer (comme on dit), mais pour faire régner l’ordre et protéger la société contre tout danger. Peut-on dire que leur métier est un sacerdoce ? Moi, je dis que oui ! Parce qu’ils l’ont choisi par passion, par amour pour leur pays et pour le service de la nation, parce qu’ils sont 24 heures sur 24, et en toutes circonstances, sur le terrain, dans les manifs, les rixes en tout genre, les accidents de la route et même conjugaux, à chaque événement terroriste et autres blessures de la vie. Il est vrai qu’il arrive parfois à certains policiers de faire une bavure, mais elle ne reste jamais impunie !

Qui tiendrait comme eux devant les insultes, les incendies de leur QG (quand ce n’est pas de leur voiture avec les occupants), les agressions haineuses avec pour slogan « Suicidez-vous ! » – ce qu’ils font hélas maintenant, ne se sentant plus soutenus (encore tout récemment à Bayonne), quand d’autres (par milliers) démissionnent ! Qu’en sera-t-il en 2023, à présent qu’on les met en prison avant jugement ?

Oui, trop, c’est trop ! Qu’on leur foute la paix, qu’on les laisse faire leur travail et, s’il leur arrive de se servir de leur arme, je sais que c’est pour sauver leur propre vie car, comme tout le monde, ils ont une famille, une femme, un époux et des enfants. Et ils ne se lèvent pas chaque matin en se demandant qui ils vont tuer aujourd’hui. Il n’y a ni far west, ni cow-boy en France.

Je veux par ce message leur rendre hommage, leur dire que je suis heureuse de me sentir protégée, leur dire surtout, tout comme aux pompiers, qu’ils font l’un des plus beaux métiers du monde.

Georgette Sellier