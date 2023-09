Haro sur les flics !

Tout le monde a bien compris que l’actuel Président doit son maintien à son poste à la police depuis les « émeutes des ronds-points ». Depuis cette date, il a compris qu’il pouvait s’appuyer sur cette force, en user et en abuser – en prenant la France et son peuple pour quantités négligeables. Il ne s’en est donc pas privé. Après sa grande frayeur, il a fini par croire qu’il était inexpugnable en son palais élyséen !

Un jour, un agent de la force publique armée fait usage de son arme de service et, fort malheureusement, tue un jeune (récidiviste du refus d’obtempérer).

Dans les heures qui suivent, et avant toute enquête sérieuse, ce président déclare publiquement que cet acte est inacceptable !

Donc il s’estime capable de rendre la justice (comme un roi sous son chêne !) avant même toute enquête, et lance sciemment la sonnerie de la curée, abondant les diatribes de LFI : la jeunesse française (souvent d’origine ultra-méditerranéenne) comprend parfaitement ce message et se lance dans un pillage féroce, parfaitement rythmé, efficace et conquérant !

Depuis cette répétition avant-guerre civile, ce président ne comprend pas pourquoi les juges en profitent pour appliquer ses prescriptions de harcèlement contre ceux qui lui ont sauvé sa carrière ! Il n’a pas encore compris qu’il ne s’agit plus d’émeute. C’est maintenant beaucoup plus grave ! Il semble n’avoir pas l’intelligence politique d’un De Gaulle ou autre Churchill. Il se croit encore à l’ENA.