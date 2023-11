Hassan Ibn al-Sabah et l’Occident

Les événements du 7 octobre 2023 nous imposent une réflexion aussi froide que possible afin de comprendre comment des hommes peuvent se livrer à de telles extrémités dans la barbarie.

L’histoire nous enseigne qu’au XIe siècle, en Syrie, un chef religieux (Hassan Ibn al-Sabah) avait créé une secte de guerriers fanatiques dont la mission était d’assassiner publiquement ses opposants ou ses ennemis (les croisés). Dans le but de les aider à aller accomplir cette mission-suicide (et les maintenir sous sa domination), la légende dit qu’il leur faisait boire une décoction de haschich. Ces pauvres hommes furent étiquetés « haschachin » qui a donné en italien « assassino » puis, au XVIe siècle, « assassin » en français.

Cet endoctrinement poussé à son extrême a été repris efficacement par des chefs religieux depuis environ un siècle. Et l’on voit aujourd’hui que certains dirigeants se réfèrent à l’Histoire en annonçant la lutte du croissant contre les croisés, pour se présenter comme de nouveaux califes …

Cela nous prouve qu’il n’est plus possible d’ignorer l’Histoire. Celle-ci nous force à comprendre ce qui nous attend puisque les passions fanatiques sont à nouveau exacerbées contre toute humanité, toute réflexion, toute actualisation humaniste … L’Humanité croyait être sortie grandie du Moyen Âge, quelques fanatiques démentiels nous apportent la preuve que « Rien n’est jamais acquis à l’Homme … »

Il est donc impératif et fondamental que les « dirigeants » de notre Occident se réveillent et aient la clairvoyance de prévoir l’avenir qu’ils sont élus pour transmettre à nos enfants. Étant considérés les événements qui se déroulent maintenant en Occident, il faut répondre sans délai à cette menace qui n’est même plus cachée.

Cela peut parfaitement se faire avec des musulmans sincères, croyant en une religion d’amour et de paix. Mais il est désormais impossible de continuer à pactiser avec ceux qui appliquent les commandements d’Hassan Ibn al-Sabbah.