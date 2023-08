Il y a quelque chose que je ne saisis pas très bien dans l’affaire Hedi : on ne parle que du policier qui aurait fait manifestement une bavure, et rien au sujet de ce jeune Hedi qui est présenté comme la victime des 4 policiers qui l’ont malmené. Comme on le dit souvent, il se serait trouvé là au mauvais moment.

Alors, rentrait-il chez lui après une dure journée de labeur ? Allait-il tout simplement à la mosquée ? Rentrait-il chez lui après avoir dîné chez des amis ? Etc., etc. J’ai entendu dire qu’il avait une capuche sur la tête et comme une écharpe qui lui masquait une partie du visage. Comme chacun sait, les nuits sont bien fraîches à Marseille en plein mois de juillet !

Monsieur Véran, porte-parole du gouvernement, dans son extrême bonté, est venu lui témoigner toute sa compassion. Mais, pendant qu’il était à Marseille, il aurait pu en profiter pour aller aussi rendre une petite visite au policier dans sa prison.

Et j’ajoute qu’il aurait coûté moins cher au contribuable que je suis s’il avait été se recueillir sur la dépouille du petit Enzo qui habitait moins loin de Paris que le jeune Hedi.