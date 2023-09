L

es imbéciles persévérants qui ont réélu Anne Hidalgo à la mairie de Paris viennent de voir l’une des légitimes récompenses de leur stupidité avec l’arrivée des avis d’imposition de la taxe foncière 2023.

Alors que la majorité des communes se contentait de la hausse générale, décrétée par le gouvernement, de la base d’imposition, de 7 % pour toute la France, hausse censée tenir compte de l’inflation pourtant officiellement bien inférieure, la maire de Paris majorait le coefficient municipal d’environ 62,5 % pour financer ses dépenses extravagantes (il faut bien faire du social !).

Dans le même temps, la taxe sur les ordures ménagères n’augmente que de 10,9 %, sur 2 ans, hausse plus modérée s’expliquant par les économies réalisées lors des grèves à répétition dont les Parisiens ont pu mesurer concrètement les effets ces derniers temps.

Mme Hidalgo est certainement une magicienne puisqu’en très peu de temps, elle a transformé Paris en une ville détestable, incroyablement sale, où les rats pullulent et où la circulation motorisée est devenue carrément impossible avec d’innombrables trottoirs très peu visibles pour délimiter des couloirs cyclistes allant souvent à contresens, ce qui surprend les automobilistes mais aussi les piétons qui ne s’attendent pas à voir surgir une bicyclette à contresens et à tout moment puisqu’ils semblent dispensés de respecter les feux rouges !

Mme Hidalgo voulait une ville sans voitures ; elle est en train de réussir au-delà de toute espérance et même une ville avec de moins en moins d’habitants puisque de plus en plus de Parisiens, découragés par les difficultés de circulation (y compris dans des transports en commun surchargés), par la hausse des impôts que ne compense pas la pause des prix de l’immobilier, préfèrent aller habiter en province, solution favorisée par le télétravail et la facilité à rejoindre la capitale quand cela est indispensable. Mme Hidalgo est en train de réussir son pari de désengorger Paris !