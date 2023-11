Hommage à Audiard

S’inspirant de la gouaille du peuple de Paris, Michel Audiard a truffé les dialogues de ses films de nombreuses citations.

En voici quelques unes:

En Amour comme en Alcool, le cul sec est plutôt à éviter.

Dialoguer avec un con, c’est comme essayer de faire jouir une poupée gonflable.

En France, il y a 1,87 enfants par famille donc un sur deux n’est pas fini ! ce qui explique le nombre de cons.

As-tu déjà vu un trou du cul emballé dans un plastique ? NON ? Bein, regarde ta carte d’identité !

Ceux qui mangent sans grossir, méritent de baiser sans jouir !

Ma femme commence souvent sa journée par un petit acte sexuel. Là, par exemple, elle me casse les couilles.

Ça court les rues les grands cons. Oui, mais celui-là, c’est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de mètre-étalon.

A juger de ton bagage intellectuel, j’en déduis que tu aimes voyager léger.

La vie de couple, c’est simple. C’est tout faire à deux ! Elle décide, tu acceptes. Elle parle, tu écoutes. Elle se trompe, tu t’excuses.

A la cinquantaine on ne reconnait plus les lettres de près ! Mais on reconnait les Cons de loin.

Y paraît qu’la connerie se cultive ? Bein, dis donc on est entouré d’jardiniers.

Il y a deux sortes de cons, les doués, qui connaissent tout sur rien et les surdoués qui ne connaissent rien sur tout !

Si l’homme descend du singe, vu ta tronche t’as du louper pas mal de branches !!

Tu l’as dans l’cul, en huit lettres : RETRAITE !

Les conneries, c’est comme les impôts, on finit toujours par les payer.