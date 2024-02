Le Premier ministre a terminé son discours fleuve de politique générale en présentant l’affichage de son homosexualité comme un progrès de notre société.

Quel contresens ! « Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, dit l’adage. » L’homosexualité a toujours existé, chez hommes et femmes, mais seule une infime minorité ne peut y échapper, et a le malheur de naître ainsi. Ce sont des caprices de la nature, et ces personnes sont à plaindre.

Inversement, toute publicité, toute promotion de l’homosexualité est inconcevable, qu’il s’agisse de « personnalités » affichant la leur, ou de défilés promotionnels dans les rues. (À ce propos, il y a 40 ans, existait une loi « interdisant à un homme de se déguiser en femme en dehors de la période de carnaval ». Je ne sais si cette loi est encore en vigueur.)

Si, dans mon environnement, je remarque que deux hommes ou deux femmes vivent ensemble, cela ne m’intéresse pas de savoir s’ils sont frères ou sœurs, ou colocataires, ou amants. Chacun ferme sa porte et fait ce qu’il veut ! Mais on ne peut admettre qu’ils ou elles s’affichent comme amants dans la rue ou dans les lieux publics, suggérant ainsi que cette liaison est « normale » : cela peut influencer une partie du public, les très jeunes gens en particulier.

Quand ceux-ci auront vu assez de films, assez de défilés LGBT, entendu des personnalités en vue déclarer qu’« être homo ou hétéro n’a aucune importance, c’est comme être blond ou brun », une partie d’entre eux basculera.

Si nous avions, mon épouse et moi, une pratique sexuelle particulière, irais-je chercher qui a la même, et défiler avec ces personnes en affirmant notre particularité, et en vous sommant de la considérer comme un « plus » ? Non, je n’en parlerais guère : c’est du domaine de l’intime, et j’appartiens à une civilisation qui a sa pudeur, qui interdit par exemple de se promener sans vêtement, d’afficher des contenus pornographiques, etc.

Mais les temps changent, en mal ! J’ai en mémoire le titre d’un article du « Figaro », il y a plusieurs décennies. L’article évoquait l’arrestation de bons messieurs en vue, surpris dans l’activité coupable que l’on devine. Quel était le titre de cet article ? Une odeur d’égout !

Philippe C.

Par courriel