« Réunion des chefs de partis avec Emmanuel Macron : 12 heures sur la planète Mars. Un président hors sol sans réponse face aux priorités de la rentrée. Le référendum sur la retraite à 64 ans, c’est non. Le blocage des prix, c’est non. L’indexation des salaires sur l’inflation, c’est non. L’allocation pour les jeunes, c’est non. Tout ça pour ça ? »