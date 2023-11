Fin septembre, Michal Simecka, candidat progressiste en Slovaquie, a perdu les élections législatives. Quelques jours avant le scrutin, on l’avait entendu expliquer à une journaliste comment il comptait truquer l’élection. Problème : cet enregistrement était un faux et avait été, en réalité, produit par un outil d’intelligence artificielle, mais plusieurs médias sont tombés « dans le panneau » et ont transmis l’information.