Il est temps de recommencer à produire vraiment !

La séquence covidique nous a beaucoup appris sur l’état de nos sociétés, à commencer par l’extraordinaire facilité avec laquelle l’oligarchie a pu suspendre toutes les libertés publiques les plus élémentaires sans susciter de rejet.

Mais elle nous a également rappelé à quel point notre économie était vulnérable.

Les produits de première nécessité ne sont plus produits en France. Nous pouvons remercier les brillants cerveaux qui nous ont dit, voici quelques décennies, que la « rationalité » imposait de produire en Chine !

Se souvient-on encore du ton méprisant avec lequel tant de technocrates nous expliquaient que notre supériorité intellectuelle nous rendrait toujours gagnants dans ce genre d’échanges ?

Non seulement, les Chinois produisent désormais l’essentiel de ce dont nous avons quotidiennement besoin, mais ils ont copié nos procédés et produisent désormais sous leur marque. Et la Chine forme désormais beaucoup plus de docteurs ou d’ingénieurs que la France – ce qui en dit long sur notre « supériorité intellectuelle » !

Ce choix désastreux avait certes toutes les apparences de la rationalité : il ne s’agissait, pouvait-on penser, que d’un élargissement aux dimensions mondiales de la division du travail qui avait si bien fonctionné à l’échelon national.

On avait juste oublié un « menu détail » : à l’échelon national, il existe une amitié civique qui nous assure que, si la Beauce produit du blé, elle le fera pour tout le pays et non seulement pour elle.

À l’échelle mondiale, rien de tel et nous avons vu, très logiquement, les Chinois servir prioritairement leur peuple ou ceux qui payaient davantage.

Une autre conséquence de cette erreur commence à apparaître. La vieille Europe qui fut, pendant des siècles, le principal moteur mondial du progrès scientifique et technique, a cessé d’être un acteur significatif en ce domaine.

Notamment parce que l’agriculture et l’industrie ont cessé d’intéresser nos dirigeants. Le rêve des usines sans ouvriers et du pays sans industrie qui a agité les oligarques depuis la chute du mur de Berlin a porté ses fruits vénéneux : la quasi-totalité de nos ouvriers sont au chômage et nos usines fermées.

L’industrie et l’agriculture – les seuls secteurs qui produisent vraiment, et qui surtout produisent ce dont nous avons besoin pour vivre et non pas pour nous divertir ! – ne représentent plus rien dans notre PIB et sont sorties des radars de nos dirigeants.

Résultat : non seulement nous sommes devenus un peuple qui ne pense qu’aux vacances et à la retraite, mais nous dépendons de l’étranger pour nos besoins quotidiens.

Et notre productivité ne cesse de s’effondrer (l’essentiel des gains de productivité, historiquement, provient, logiquement, des secteurs productifs).

Dernier élément de ce sombre tableau : la plupart des grands groupes et des grandes fortunes françaises dépendent davantage de la finance (par nature volatile) et non plus de la production.

Un Bernard Arnault peut bien être présenté comme à la tête d’un groupe de l’industrie du luxe, sa compétence principale réside dans le secteur financier. Le même constat vaut pour un Patrick Drahi qui préside certes aux destinées d’un groupe de télécommunications (SFR), mais demeure un financier. Il ne s’agit pas de mépriser ces nécessaires compétences, mais de rappeler que la finance seule ne produit rien.

Il est temps de renverser la vapeur et de redevenir la puissance agricole et industrielle que nous étions naguère.