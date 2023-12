« Nous avons vécu depuis le début des années 2000 une accélération très forte de l’augmentation du nombre d’étrangers en France, comme dans toute l’Europe. Entre 1970 et 2000, en trente ans, on est passé de 6,7 à 7,3 % d’étrangers en France. Puis, entre 2000 et 2020, de 7,3 % à 10,3 %. »