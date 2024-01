Immigration : beaucoup de bruit pour rien !

Nous ne sommes pas encore sortis du feuilleton à rebondissements produit par Gérald Darmanin sur le projet de loi immigration – puisque le Conseil constitutionnel doit encore donner son avis (et la plupart des commentateurs s’attendent à ce qu’il censure certaines dispositions dites « fermes »).

Mais, d’ores et déjà, nous pouvons tirer un premier bilan de cette tragi-comédie.

Le premier élément de ce bilan est que la majorité est bel et bien minoritaire au parlement. Nous le savions, mais les oppositions n’ayant pas souvent réussi à se mettre d’accord pour le manifester, cela n’avait eu jusqu’ici que peu de conséquences.

Qu’en déduira Emmanuel Macron ? Nous n’en savons rien.

Si une nouvelle humiliation analogue à cette motion de rejet advenait, il est en tout cas possible qu’il envisage sérieusement la dissolution.

Auquel cas deux possibilités pourraient se dessiner. La première consisterait à imposer une cohabitation qui rendrait la nouvelle majorité comptable du bilan pour le moins terne de la Macronie. La seconde consisterait à créer une majorité élargie. Il n’est pas certain que cela soit possible ; il est moins certain encore que cette coalition emporte la majorité ; mais il est sûr que l’on ne pourrait pas faire de plus beau cadeau à LFI et au RN, probablement les seuls partis exclus de cette coalition.

Le deuxième élément de ce bilan est que la caste jacassante a un talent exceptionnel pour dramatiser des événements assez médiocres. Il faut beaucoup d’imagination pour supposer que cette loi, même si elle n’était pas censurée, changerait grand-chose à la politique (ou plutôt l’absence de politique) migratoire de la France.

Le numéro de la gauche appelant à la désobéissance civile peut éventuellement convaincre les journalistes complaisants que cette loi est, dixit M. Darmanin, « la plus ferme depuis des décennies », mais pas occulter la réalité : cette loi change peu les conditions d’immigration. Elle n’empêchera pas l’entrée annuelle de près de 500 000 immigrés dans notre pays ni la France de demeurer le plus attractif des pays développés pour l’immigration d’assistanat.

Je suis d’ailleurs fasciné de voir que tout le monde parle de l’importance de l’immigration pour notre économie, sans noter que nous avons des millions de chômeurs et que le taux de chômage des immigrés présents sur notre sol est deux fois supérieur à celui des Français !

On voit mal comment accueillir toujours plus d’immigrés pourrait apporter quoi que ce soit à l’économie française.

Mais le plus étonnant dans ce bilan est l’unanimité avec laquelle chacun s’est félicité de sa victoire.

Jean-Frédéric Poisson, le courageux président de Via, a écrit que tout le monde (à droite) avait perdu au vote de cette loi. Cela me semble plus proche de la réalité que les cocoricos entendus sur bon nombre de travées de l’hémicycle.

La majorité macroniste a explosé. Les LR ont eu bien du mal à se dégager une ligne commune et, bien que le texte final leur doive beaucoup, leurs électeurs se départiront difficilement d’une impression de « Tout ça pour ça ! ». Quant au RN, à supposer qu’il ait effectivement emporté une « victoire idéologique » comme il s’en est félicité, il a surtout subi l’inquiétant précédent d’être exclu de la représentation nationale par les comptes d’apothicaire d’Emmanuel Macron – montrant ainsi les limites de la « dédiabolisation ».

Au final, la société française est plus fracturée que jamais et ses dirigeants moins préoccupés que jamais par le sort du peuple français.