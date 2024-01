Immigration: une loi en trompe l’oeil

La loi sur l’immigration en France proposée par Gerald Darmanin a été rejetée par une majorité de députés à l’Assemblée Nationale. Elle a été revue et modifiée, et le Rassemblement National a semblé satisfait. A force de vouloir se recentrer pour paraître acceptable, Marine Le Pen va finir par être au centre gauche. Et Eric Zemmour a raison: cette loi est pire que rien. Il en est ainsi parce qu’elle est un subterfuge, et ressemble ainsi à tout ce qui vient du gouvernement Macron. Non, la loi ne supprime pas le droit du sol, et tout enfant né en France de parents immigrés restera automatiquement ou quasi automatiquement Francais. On voit déjà que le nombre de Francais de papier est important. Il va pouvoir continuer à croître. Non, la loi ne supprime pas le regroupement familial. Or celui-ci a été à l’origine de l’accroissement accéléré de la population immigrée en France depuis la fin des années 1970. Non, la loi ne supprime pas l’aide médicale d’Etat (AME), qui permet à des immigrants illégaux d’être soignés gratuitement en France. La loi ne supprime pas l’accès aux prestations sociales pour les étrangers extra-européens, et Eric Zemmour a raison de dire que l’attrait des prestations sociales joue un rôle important dans l’immigration vers la France. La loi ne permet pas l’expulsion des criminels et des fichés S binationaux. Il n’est pas même certain qu’elle facilitera l’expulsion des immigrants illégaux et des personnes visées par une obligation de quitter le territoire. Le moins qu’on puisse dire est qu’elle n’est pas à la hauteur du problème. Elle est un trompe-l’oeil qui ne devrait tromper personne.

Parler de remplacement de population est et reste tabou et vaut à quiconque s’y essaie un ostracisme immédiat, et pourtant c’est bien de cela qu’il s’agit. Bien sûr, ce qui se profile n’est pas un remplacement total de la population, mais un accroissement numérique d’une minorité qui ne s’assimile pas et qui, très majoritairement, ne s’intègre pas, et crée des difficultés, visibles par l’existence de plus de sept-cent zones de non droit dans le pays, par la proportion de criminels appartenant à cette minorité et par la proportion de détenus appartenant à cette minorité dans les prisons françaises.

Parler d’islamisation de la France est et reste tabou aussi, et pourtant c’est aussi et surtout de cela qu’il s’agit. La minorité qui pose problème est la minorité musulmane: c’est elle qui ne s’assimile pas, qui ne s’intègre que dans de faibles proportions. C’est elle qui crée des difficultés croissants, et les zones de non droit sont tenuees par des bandes musulmanes, c’est un fait. La proportion de Musulmans parmi les criminels en France est très supérieure à la proportion de Musulmans vivant en France, et la proportion de Musulmans dans les prisons françaises est extrêmement élevée.

Il en est ainsi en raison de ce qu’est l’islam, et il semble quasiment impossible de dire encore en France ce qu’est l’islam. Ce doit pourtant être dit: l’islam n’est pas une religion comparable au christianisme et au judaïsme. C’est un dogme total qui a des dimensions politiques, juridiques, économiques qui le rendent fondamentalement incompatible avec le fonctionnement des sociétés occidentales. C’est un dogme conquérant qui dit à ses adeptes qu’ils doivent conquérir la terre et soumettre les populations non musulmanes, considérées dans l’islam comme inférieures. Les Musulmans qui s’intégrent peuvent être considérés, logiquement, par d’autres Musulmans comme de mauvais Musulmans, et rappelés à l’ordre. Plus les Musulmans sont nombreux dans un pays, plus la dimension conquérante de l’islam et plus la volonté de soumettre les non Musulmans s’affirment, et c’est ce qui se passe en France.

Ou bien un dirigeant politique arrivera au pouvoir et tentera d’agir, et au fil du temps cela va devenir plus difficile, ou bien la France finira conquise et soumise. Pour l’heure, la conquête et la soumission avancent, et la loi sur l’immigration est ce qu’elle est parce que le gouvernement Macron est d’ores et déjà impregné de soumission, comme l’essentiel de la classe politique française. En s’efforçant de distinguer une “idéologie islamiste” de l’islam lui-même, Marine Le Pen frôle la soumission.