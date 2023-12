Paris au tapis. Ce matin, un ami, qui habite Issy-les-Moulineaux, n’a pu atteindre son bureau, à la Défense.

La RATP navigue comme Rantanplan : les lignes 6, 8, 10 et 12 ont des problèmes. On ne sait pas lesquels, techniques ou pas. Je ne parle même pas du tramway – en rade.

Mon ami me téléphonait pour me dire qu’il était bloqué et ne pouvait atteindre le quai, tellement il y avait de monde. Il est rentré chez lui, désespéré.

Le métro est devenu un piège à rats : on y entre et l’on s’y trouve bloqué, on ne peut même plus en sortir.

De même, aujourd’hui, le ministre Darmanin s’est trouvé lui aussi piégé par le vote de la motion de rejet. Le oui et le non du « en même temps » conduisent le pays à l’immobilisme. À ne rien faire de positif, tout se dégrade.