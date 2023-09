Alors que les « petits » impayés de loyers, nécessitant une relance à J+1, représentaient 5,22 % des baux en mars 2020, ils dépassaient, selon l’hebdomadaire « Bourse plus », 19 % trois ans plus tard. Dans les dix plus grandes villes françaises, cette explosion est plus frappante encore, passant de 7,02 % en 2020 à 22,02 % en 2023. Quant aux relances à J+5, elles sont passées de 3,65 % en 2020 à 13 % en 2023.