Ce qui est peut-être le plus frappant dans la terrible affaire de l’attentat d’Annecy, c’est l’incohérence des politiciens.

Le maire EELV d’Annecy, François Astorg, avait tweeté, le 23 mai, quelques jours à peine avant le drame :

« Annecy est une terre de résistance aux fascismes, une terre de solidarité, une ville-refuge pour celles et ceux qui fuient la guerre, la misère et le malheur dans le monde. Il en va de notre devoir, et plus encore de notre honneur, d’affirmer ici nos convictions républicaines. »

Ces quelques lignes sont un bijou, une sorte de mètre étalon de la bêtise comme aurait dit Audiard (qui n’aurait sans doute pas parlé de bêtise, mais aurait été plus direct !).

Passons sur la syntaxe approximative (notamment cet insupportable « celles-z-et-ceux » que l’on nous sert désormais à toutes les sauces).

Passons aussi sur les mots tout simplement ineptes : on ne voit pas bien le rapport entre l’immigrationnisme et la « résistance aux fascismes » ou les « convictions républicaines ».

Que je sache, ce sont plutôt les fascismes que la république qui ont ouvert à tous les vents nos frontières dans les années 1940 !

La république fut jadis nationaliste, quand les fascismes étaient plutôt impérialistes. Mais sans doute est-ce trop subtil !

Venons-en donc au fond : celui-ci est terrifiant lorsque l’on songe au drame qui s’ensuivit.

Il n’était pourtant pas nécessaire d’être spécialement averti sur les causes des attentats précédents pour savoir que la plupart étaient des conséquences de l’immigration massive.

Le plus fort est que même le réel ne suffit pas à réveiller ce genre d’idéologues. Ainsi M. Astorg a-t-il, après le drame, déclaré lors d’un « rassemblement citoyen » : « Il ne faut pas céder à la tentation de la défiance et de la peur. »

C’est vrai que ce serait terrible – bien plus terrible que l’agression de très jeunes enfants !

Comme si la défiance n’était pas le début de la prévision, propre des hommes politiques – à l’inverse de la confiance aveugle.

À lire le maire d’Annecy, on ne peut s’empêcher de penser à la fameuse sentence de Bossuet : « Mais Dieu se rit des prières qu’on lui fait pour détourner les malheurs publics, quand on ne s’oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. »

On ne peut pas à la fois chérir l’immigration massive et s’étonner que les attentats se multiplient. Leur aveuglement devrait disqualifier ces politiciens.