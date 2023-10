Incompétence

Il est clair qu’à l’ENA et parfois même à Polytechnique, on a une connaissance uniquement livresque de l’entreprise. Même un auto-entrepreneur débutant sait que, s’il vend à perte, il va obligatoirement déposer le bilan. Si une entreprise vend à prix coûtant, c’est-à-dire avec zéro bénéfice, elle va stopper ses investissements améliorant sa performance et, par exemple, dans le carburant, on stoppe les recherches de nouveaux gisements. En prime, les actionnaires prêtant ainsi gratuitement leur argent vont aller le placer à l’étranger chez les concurrents. Ignorer à ce point le fonctionnement des entreprises montre que ce gouvernement veut battre, dans sa spécialité, Mme Rousseau !