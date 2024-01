J’ai peur que l’expérience ne serve plus beaucoup de leçon, et surtout qu’elle n’empêche pas de renouveler les sottises du passé. Je m’explique.

Certains de nos compatriotes qui vivent dans les Hauts de France font face à des inondations aux conséquences dramatiques. Tout agriculteur vous dira que l’eau doit s’écouler d’une manière ou d’une autre, et qu’il faut lui laisser les possibilités de le faire, par exemple en entretenant des haies et des fossés plutôt qu’en bétonnant à qui mieux mieux. Je suis arrivé en juin 2007 dans le coin du Sud-Ouest où j’habite. À l’époque, je partais avec ma chienne, les bottes aux pieds, au bord de l’eau. Nous nous y promenions sur des chemins de terre, avec des buissons, des arbustes, des champs de maïs, des arbres, des oiseaux et des couleuvres.

Depuis, on a construit une « voie verte ». Pour ce faire, on a viré les buissons, les arbustes, et on a aplani les chemins de terre pour les recouvrir de macadam. On a quand même laissé les grands arbres, mais les champs sont désormais bordés de clôtures métalliques. Il reste aussi quelques oiseaux. Pour résumer, ce qui auparavant était une belle herbe verte et une bonne terre bien riche est aujourd’hui une belle route goudronnée, noire. Mais ça s’appelle une voie verte ! Et quand je demande à certains élus locaux s’ils n’ont pas un peu l’impression de se moquer du monde, je m’entends répondre : « Ah, non, mais c’est pas ça. Tu comprends, aujourd’hui, les vélos peuvent aller d’une traite de Trifoullis à Pétaouchnoc … » La belle affaire ! Ils le pouvaient aussi avant. C’était juste un peu plus difficile.

Et je ne parle pas des prix affichés à l’entrée du chantier, prix souvent sous-évalués et sujets à augmentations, tout ça prélevé dans la poche du contribuable. Contribuable qui pourra, si la rivière s’emballe prochainement, subir le sort de nos camarades du Nord et du Pas de Calais. Dieu merci, sur une partie du trajet dont je parle, il n’y a pas beaucoup de constructions. Et c’est tant mieux.