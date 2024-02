Inondations

Un sinistré du Pas-de-Calais sur TF1 : « Il y a 50 ans, nous curions les cours d’eau ; maintenant, nous n’en avons plus le droit. L’État et les collectivités promettent de le faire mais rien n’est fait. On voit le résultat ! »

Les fonds qui devraient être consacrés à ces travaux sont utilisés à d’autres fins, dont l’entretien d’étrangers en France.

Des oléoducs et des gazoducs transportent des produits sur des centaines de kilomètres. Outre le curage des cours d’eau, il devrait être techniquement possible d’aménager un aqueduc pour acheminer de l’eau de la France du Nord qui en a trop vers celle du Sud qui en manque.

Les millions pour indemniser régulièrement les sinistrés serviraient pour une solution pérenne.