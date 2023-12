Islam : aujourd’hui Israël, demain la France ?

Pendant plus de 40 ans nous avons fait entrer dans notre pays des populations d’origine extra-européenne et de religion très majoritairement musulmane. Or l’islam est une religion dominatrice.

Pour un musulman, le monde se divise en :

– terres d’islam où la loi coranique doit s’appliquer,

– terres de conquête où les habitants doivent être assujettis ou convertis à l’islam par le djihad.

Certaines de nos cités sont déjà terres d’islam. L’Europe et surtout la France sont terres de conquête.

Ces caractéristiques se sont exacerbées depuis le conflit de Gaza.

Le monde arabo-musulman est littéralement entré en ébullition et clame sa haine de l’Occident – accusé d’être complice d’Israël.

La France compte la plus forte communauté musulmane d’Europe. Cette masse de 6 à 8 millions de personnes constitue un vivier plus que suffisant pour produire quelques milliers de fanatiques rêvant de mettre notre pays à feu et à sang.

Ils seront motivés par leur admiration pour les exploits du Hamas, et leur indignation devant les victimes collatérales dues à la répression d’Israël.

Certaines caves de banlieues regorgent d’armes, dont la plus banale est la kalachnikov.

La détermination de ces combattants sera sans faille. Ils n’hésiteront pas à tuer, ni à se sacrifier pour une cause divine qui, de plus, leur donne le statut de héros et leur ouvre le Paradis.

Sommes-nous prêts à faire face à une telle menace ?

Israël, confronté à des menaces constantes et dont les services de renseignement sont réputés, s’est laissé surprendre.

La France ne peut pas revendiquer une solide unité nationale face à un tel danger.

Une fraction importante de la population non-musulmane soutient les Palestiniens et le Hamas. Certains extrémistes seraient sans doute prêts à épauler des groupes terroristes.

Nos services de renseignement et nos forces de l’ordre sont très efficaces et déterminés – si on leur donne l’ordre d’agir et qu’on approuve leur action.

Notre armée, formatée pour faire face à une guerre conventionnelle, n’est pas vraiment adaptée à ce genre de contre-guérilla urbaine.

Quant à la justice … Pendant la phase de violences qui précédera la révolte armée ouverte, il est à craindre qu’elle soit plus qu’indulgente envers les fauteurs de troubles !

Dans le cadre du remarquable cycle de conférences qu’il fit en 1959 à l’école d’application du génie d’Angers sur le thème : « L’Islam et les musulmans d’aujourd’hui », le colonel Rondot eut cette phrase prémonitoire : « De même que la question d’Orient (l’occupation des Balkans par l’empire ottoman) empoisonna le XIXe siècle, de même la question du Proche-Orient (le conflit entre Israël et le monde arabe) empoisonnera le siècle à venir. »