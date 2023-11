Islam hier et aujourd’hui

J’ai débuté ma vie professionnelle en 1961-62 à la mine de plomb d’Aouli dans les gorges de la Moulouya, au cœur de l’Atlas marocain (la mine a fermé en 1980).

Chaque jour pendant deux ans, en me rendant à mon travail, tôt le matin et à pied, je franchissais un petit pont sur la Moulouya, près duquel le boucher local préparait son étal en plein air.

Chaque jour pendant deux ans, j’ai assisté à l’égorgement ou à la douloureuse agonie d’une bête, vache ou brebis. Quand j’y pense, ça me brasse encore, comme on disait en Savoie quand j’étais petit.

Aujourd’hui, en France, des milliers d’égorgements et de lentes agonies se produisent chaque jour dans nos abattoirs, à l’insu de la population, et avec l’assentiment des autorités. Quel progrès !

Nous sommes dhimmis (soumis) puisque nous acceptons chez nous la loi islamique. Certains défendent la cause animale en proposant d’interdire la corrida …

On ne voyait pas de voile à Aouli, ni à la ville voisine, Midelt, garnison d’un bataillon des FAR (Forces Armées Royales). Il fallait faire plus de 200 km et se rendre Fès ou Meknès pour voir quelques rares femmes voilées.

Les femmes des mineurs d’Aouli et les montagnardes de l’Atlas portaient de simples fichus, comme nos grands-mères en portaient encore à la campagne, dans les années 1950-60. L’islam au Maroc de 1961-62 étalait moins de signes ostentatoires qu’en France d’aujourd’hui !

Chaque fois que je me rendais au bureau de poste de Midelt, l’employé derrière son guichet se plaisait à me réciter la liste de nos départements et de leurs préfectures.

Un petit Français d’aujourd’hui n’en serait pas capable !

La mère de mon épouse étant venue de France pour nous rendre visite, alla se présenter au poste de police de Midelt, comme le spécifiait le document qu’elle avait reçu dans l’avion. Le chef de poste s’est exclamé : « Madame, cette formalité, c’est pour les étrangers, ce n’est pas pour les Français ! »