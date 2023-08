Je ne suis pas homosexuel ; c’est grave docteur ?

Quand j’ai entendu que M. Attal remplaçait M. Pap n’Diaye au ministère de l’Éducation nationale, je me suis fait immédiatement la même réflexion que Philippe de Villiers.

En effet, on est passé du « woke » au « LGBT ».

Ce n’est pas une attaque personnelle, mais un constat ou, au minimum, à coup sûr une crainte qu’on peut avoir. Les comportements, les actes, sont toujours fortement influencés par le moi profond, psychique, idéologique. Pas de quoi rassurer les parents.

Évidemment, toute la gauche et la macronie lui tombent dessus.

Mais aussi, plus étonnant, les LR et le RN.

M. Ciotti : « incompréhensible et injustifiable » ; Mme Le Pen, par la voix de M. Chenu : « consternant et déplacé ».

Pourtant, tous deux dénoncent régulièrement l’influence LGBT jusque dans les écoles primaires.

Décidément, la lâcheté n’a pas déserté la droite. Et Mme Le Pen a presque achevé son parcours de normalisation.

Je suis las de voir que la crainte de se faire accuser d’homophobie domine la vie politique. Je ne suis pas homophobe. Dans ce mot, il y a « phobie » donc peur. Qui a peur des homosexuels ? C’est absurde. Et, depuis longtemps, l’homosexualité n’est plus réprimée par la loi. Ce n’est ni un crime, ni un délit ; mais à coup sûr c’est une anomalie de la nature, qui en soi n’a pas d’importance vu la minorité concernée. Mais la véritable promotion dont elle est l’objet en Occident est choquante. On est passé d’une réprobation publique, entraînant la discrétion, à la normalisation, et on en est presque à l’exaltation ; à quand l’obligation ?