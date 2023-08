Joe Biden, chef d’une famille criminelle

Pour être certain que je ne faisais pas erreur, j’ai cherché ces derniers jours, si des mentions de la corruption de Joe Biden existaient dans les grands médias français.

Je n’ai rien trouvé, comme je m’y attendais.

Les grands médias français reprenant en général leurs informations concernant les États-Unis dans les grands médias américains de gauche (CNN et MSNBC, New York Times et Washington Post), et les grands médias américains de gauche n’abordant eux-mêmes pas le sujet, cela m’a semblé logique.

Il n’empêche !

Les États-Unis ont un président qui est l’un des hommes les plus corrompus de l’histoire du pays, les preuves de cette corruption s’accumulent grâce au travail d’enquête de commissions de la Chambre des représentants à majorité républicaine.

Les sommes touchées sont mises au grand jour et se chiffrent en millions de dollars.

Des témoins acceptent de témoigner, preuves à l’appui, et leurs témoignages sont accablants, les preuves aussi.

Il est flagrant que, pendant des années, Joe Biden a été à la tête d’une famille criminelle bien organisée.

Hunter, fils de Joe, procédait aux chantages requis pour extorquer des fonds, vendait à des puissances parfois ennemies des États-Unis, de l’influence sur la politique américaine, faisait rémunérer des pressions exercées sur des gouvernements étrangers.

Une partie de l’argent (10 % en général) était versée à Joe par le biais de sociétés écrans, des pourcentages variables étaient alloués au reste de la famille.

Il est établi que Joe Biden a eu par ces biais des liens très troubles avec la Chine communiste.

Que les grands médias de gauche américains se taisent sur le sujet est effroyablement logique.

Joe Biden est un homme de gauche, et la gauche américaine aujourd’hui n’a plus aucune éthique et plus aucun scrupule.

Mais les médias français sont-ils tenus de se taire aussi ?

En tout cas, c’est un fait.

Si la population américaine est informée sur le sujet car, quand bien même ils sont minoritaires, des médias qui ne sont pas tenus par la gauche existent aux États-Unis (FoxNews, Newsmax), la population française, elle, n’est pas informée du tout, bien que les faits soient d’une extrême gravité.

La population française n’est pas informée non plus de l’état mental de Joe Biden, qui est totalement sénile, donc incapable de diriger le pays et de prendre des décisions, et qui joue de plus en plus le rôle du pantin derrière lequel d’autres tirent les ficelles.

La population française n’est pas informée de ce que le FBI et le ministère de la justice américain protègent la famille criminelle Biden.

Cela explique pourquoi Hunter Biden est poursuivi présentement pour des faits très mineurs, alors que ses activités auraient dû le conduire vers la prison à vie.

La population française est, par contre, très bien « informée », sur un mode qui relève intégralement de la désinformation, sur les poursuites en justice qui ne cessent de frapper Donald ­Trump et, puisque « l’information » sur le sujet se fait sur le mode de la désinformation, elle ne peut savoir que les poursuites en justice en question sont sans fondement juridique et relèvent intégralement d’un dévoiement de la justice américaine à des fins politiques.

Il avait été, c’est vrai, impossible d’évoquer en France les fraudes qui ont permis d’installer Joe Biden à la Maison Blanche après l’élection présidentielle américaine de 2020.

Pourtant, la gauche américaine elle-même s’est vantée d’avoir « arrangé » l’élection.

Il existe une continuité dans la désinformation.

Il existe de nombreux autres sujets sur lesquels les grands médias français recourent à la désinformation, mais les États-Unis sont la première puissance du monde, et ce qui s’y passe a un impact planétaire.

Désinformer sur les États-Unis est priver ceux qui voudraient comprendre l’évolution du monde dans lequel ils vivent des moyens de cette compréhension.

Si la désinformation est involontaire, c’est lamentable.

Si la désinformation est volontaire, c’est répugnant.

Je me demande souvent ce qui reste en France de la déontologie journalistique.

Je dois constater qu’il n’en reste pas grand-chose.

Ce qui vaut pour la France vaut pour la plupart des pays européens, je ne le sais que trop bien. Triste époque.