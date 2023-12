Joe Biden : un désastre planétaire

Le possible retour de ­Trump au pouvoir sème la panique à Washington, dit un article du Figaro.

Les autres articles parus ces derniers temps sur Trump sont de la même tonalité.

Trump est présenté dans les grands médias français comme un monstre qui pourrait créer un désastre mondial.

Les Américains qui entendent voter Trump sont décrits comme irrationnels, débiles et myopes.

Joe Biden, lui, est largement épargné.

Dois-je le dire ? Tout cela relève du délire et, si les journalistes français qui traitent des États-Unis sont victimes d’intoxication mentale, ils devraient avoir la décence morale de ne pas intoxiquer l’esprit de ceux qui les lisent ou les écoutent.

Oui, il y a présentement un vent de panique à Washington, mais ce vent souffle uniquement dans les milieux démocrates.

Et cela pour une raison précise : les démocrates, ces dernières années, ont menti, fraudé, violé la Constitution, perverti les institutions américaines.

Ils pensaient faire tout ce qu’ils ont fait impunément, mais leur impunité prendra fin si ­Trump revient au pouvoir.

Trump n’exercera pas une « vengeance », comme je le lis ici ou là.

Il ne se conduira pas en « dictateur », comme il m’arrive de le lire aussi.

Il s’efforcera d’en finir avec les mensonges, la fraude, les viols de la Constitution et les perversions des institutions.

Et ce serait une entreprise de salubrité démocratique.

Non, Trump n’est pas un monstre, et il faut pratiquer l’amnésie volontaire pour ne pas se souvenir de ce qu’il a fait au cours de sa présidence : les baisses d’impôts et les dérégulations auxquelles il a procédé ont conduit à une ère de prospérité sans précédent aux États-Unis depuis les années Reagan.

Et, si la pandémie est venue endommager ce qui avait été accompli, dès que celle-ci s’est dissipée, malgré les émeutes de l’été 2020 (fomentées par les démocrates), l’économie avait vite retrouvé une croissance forte.

Hormis les émeutes (qui n’étaient pas de la responsabilité de Trump), la sécurité régnait dans le pays.

Sur le plan de la politique internationale, les années Trump ont vu la disparition de l’État islamique, la plus grande avancée vers la paix au Proche-Orient depuis 1948 avec les accords d’Abraham, et une avancée vers la paix mondiale.

La guerre en Afghanistan était dans le statu quo, l’Iran était asphyxié et ne pouvait plus financer le terrorisme, la Russie et la Chine ne montraient aucune velléité prédatrice.

Poutine et Xi Jinping savaient qu’il y avait un président à la Maison Blanche.

Les Américains qui entendent voter Trump ne sont pas irrationnels, et ils ne sont ni débiles, ni myopes.

Ils ne sont surtout pas amnésiques : ils se souviennent. Ils ont vécu sous la présidence Trump. Ils savent ce qu’était la situation économique des États-Unis sous Donald Trump, et ils voient qu’aujourd’hui, tout est très différent.

L’inflation ampute leur pouvoir d’achat, et l’insécurité monte.

Et ils sont impatients de voir Trump venir redresser la situation.

Ils savent aussi ce qu’était la situation internationale sous Trump, et ils voient là aussi que tout est très différent.

La guerre fait rage en Ukraine et dans la bande de Gaza, des menaces de guerre prennent forme en Amérique latine et en mer de Chine à proximité de Taïwan.

Joe Biden, lui, ne doit pas être épargné.

Son administration est directement responsable de l’inflation et de l’insécurité.

Et il suffit pour le comprendre de regarder les décisions qui ont été prises dès février 2021, et qui n’ont cessé de se succéder depuis.

L’administration Biden est aussi responsable de la guerre en Ukraine, de l’attaque contre Israël qui a conduit à la guerre à Gaza, des velléités guerrières du Venezuela contre la Guyane, et des tentations bellicistes du dictateur chinois.

Il y a présentement à la Maison Blanche non pas un président, mais un vieillard sénile et corrompu qui entraîne le monde vers un désastre planétaire.

Mais les journalistes français qui traitent des États-Unis semblent incapables de discerner ce désastre.

Il est tragique de devoir constater que l’information sur les États-Unis est faite de cette façon en France, et empêche la population française de comprendre, alors que, vu le poids mondial des États-Unis, c’est aussi le sort de la France et de l’Europe qui se jouera en novembre 2024.