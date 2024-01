Journalistes et âmes sensibles

On savait que la plupart des journalistes dits par dérision « français » vivaient sur une autre planète, mais la récente tempête dans un verre d’eau à propos d’une couverture de « Paris Match » en donne une mesure assez sidérante.

Le 21 décembre, l’hebdomadaire du groupe Lagardère, dont Vincent Bolloré est récemment devenu l’actionnaire majoritaire, a publié en Une une photo de la crèche du Foyer Jean Bosco, également propriété du milliardaire breton, avec en titre : « Un Noël d’espérances », suivi, selon l’usage, de cinq titres secondaires.

Publier une photo de crèche à Noël ne paraît pas une audace rédactionnelle particulièrement impressionnante.

Pourtant, le syndicat des journalistes de l’hebdomadaire (aussitôt relayé par de nombreuses bonnes âmes scandalisées que M. Bolloré n’ait pas le bon goût d’être de gauche comme tout le monde !) s’est fendu d’un communiqué surréaliste.

Ce communiqué ne se contente pas de « désapprouver vivement » le choix de cette couverture. Il « s’interroge » sur « ces nouvelles signatures extérieures au journal, connues pour leurs prises de position en tant que catholiques traditionalistes ».

Diable ! On serait heureux de savoir qui est visé ici. Mais nous ne le saurons pas.

Il est vrai que Vincent Bolloré étant pour les gazettes un milliardaire « d’extrême droite », il semble « logique » qu’il soit accompagné de « catholiques traditionalistes ».

Mais, d’une part, on voit mal pourquoi le fait d’être attaché à la Tradition catholique rendrait inapte au journalisme, et, d’autre part, on a trop vu ce qualificatif supposé infamant utilisé pour désigner des personnes qui n’avaient rien de traditionalistes (à commencer par les Papes Jean-Paul II et Benoît XVI) pour suivre aveuglément le syndicat de « Paris Match » dans sa croisade – si j’ose dire ! – anti-traditionaliste.

Le plus effarant, c’est que ce communiqué somme la direction de Lagardère News de « clarifier sa position ».

On serait tenté de répondre : allez donc voir ailleurs. Car – et c’est l’essentiel – je ne vois pas non plus ce qu’il y aurait de choquant à ce que Vincent Bolloré, nouveau propriétaire, veuille réellement imposer une nouvelle ligne éditoriale !