Jupiter et l’immigration

L’immigration est une chance pour la France, nous dit notre citoyen du monde. Peut-être, mais pas toute immigration, lui répondent les Français adeptes de la préférence nationale pour plus de 70 % d’entre eux.

On connaît le bon sens des Français et, si on les avait écoutés depuis plus de 20 ans, on n’en serait pas là aujourd’hui.

Le problème, c’est qu’on a un président qui n’aime ni la France, ni les Français – ces Gaulois réfractaires – et une Première ministre … dont on ne dira rien. Le résultat c’est, d’une part, que la France est gouvernée contre la volonté des Français et, d’autre part, qu’on considère en haut lieu qu’un député RN n’en vaut pas un autre. Donc cette loi immigration, on va la faire détricoter par le Conseil constitutionnel – cour d’appel du parlement, comme chacun sait ! –, l’Union européenne fera le reste.

Tout cela est un déni de démocratie et me pose un vrai problème, car profondément choquant.

Il faut changer la constitution pour appliquer cette loi, M. Macron et sa bande le savaient, c’est pour cela qu’ils l’ont laissé voter et qu’ils vont se hâter lentement de faire promulguer un texte alors vidé de l’important.

Il a été voté un texte qui ne sera pas appliqué par volonté du pouvoir en place et par défaut de volonté de l’opposition qui se devait de faire de la réforme constitutionnelle un préalable.

Un vote sans volonté d’appliquer son résultat, c’est un coup d’épée dans l’eau.

Les élections européennes tiendront compte de ce triste exercice du pouvoir en rendant la parole au peuple.

Vive la France, vivent les Français !

Philippe Merlet