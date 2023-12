Notre petit Tartarin national croit-il qu’il a encore quelque influence politique en dehors des cercles médiatiques parisiens obséquieux, ou avait-il envie d’une énième balade en avion aux frais des Français pour aller se promener dans ce Proche-Orient mystérieux ?

Jupiter veut-il véritablement être le gardien d’une Nation unie quand toutes ses actions en tant que chef de l’État (avec l’aide de son ministre de l’Intérieur) ne visent qu’à réprimer ses contradicteurs et à diviser les Français ? Ou encore lorsqu’il veut perpétuer l’immigration forcée pour soulager les « filières en tension » ?

À bien y réfléchir, il ne faut pas sortir de l’ENA pour constater que ces filières sont précisément celles où l’État prélève les plus grosses dîmes, fiscales et sociales. Sur le dos des entreprises et des salariés. Vous qui l’entourez, faites-lui comprendre qu’en cessant sa pression financière, il évitera bien des faillites, et favorisera des créations d’emplois.

Alors, s’il se sentait vraiment en charge de l’avenir de la France et du mieux-vivre des Français, il commencerait par baisser le train de vie de l’État. Mais non ! Môssieu affiche une énergie inépuisable pour séduire par la parlotte. Vivement qu’il puisse enfin vivre sans nous – sans les Français puisqu’il ne cite la France que le plus rarement possible !