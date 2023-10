Avec le ton qui est le sien, Guy Millière dénonce avec raison l’insuffisance de dureté de la justice pénale (n° 1412). Il prêche un convaincu puisque j’ai plusieurs fois parlé de ce sujet essentiel. Le problème, c’est le prononcé de la peine juste qui invite « à ne pas recommencer », comme je l’ai écrit. Être juge exige des qualités : détermination (mais éclairée), voire virilité. Forme-t-on à l’ENM des gens ayant ce calibre ? Et faut-il que les juges judiciaires soient forcément issus de cette école ? La réponse est non. On ne devrait pas pouvoir être magistrat avant un certain niveau de vie professionnelle. Être juge, ce n’est pas que faire du droit, mais savoir aussi mesurer l’épaisseur des choses de la vie. C’est pourquoi la recherche de l’équité doit prévaloir, ce qui, au pénal, conduit à intégrer la dimension émotionnelle du dossier. Nos excellents magistrats semblent préférer la culture du point sur la virgule ! Dans l’affaire Monguillot, une fois de plus, la justice a refusé de taper fort. Les faits ont été requalifiés, afin d’ouvrir la voie à une condamnation somme toute modérée – dans les standards de cette justice qui ne veut toujours pas frapper fort. Dans cette affaire, à la fin, il y a un enchaînement de causes : coup de poing violent qui provoque la chute sur la bordure du trottoir. S’il n’y a pas de coup de poing fait pour faire très mal, il n’y a pas de chute. Le fait générateur de la mort, c’est ce coup. Donc il y a un problème au niveau de la qualification juridique des faits et de l’incrimination.