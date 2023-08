KLEPTOCRATIE (bis)

Posez-vous la question : « Qu’est-ce que le vol ? ». Votre première réaction est comique mais banale : « C’est mal ! »

Cette réponse vous est dictée par notre culture chrétienne, inculquée dès notre enfance. Rassurez-vous : même les marxistes les plus féroces en sont imprégnés. La preuve : c’était un argument utilisé dans les fameux procès staliniens pour conduire un indésirable au Stalag (ou à l’exécution s’il avait fini de plaire !).

Or… de nos jours, on n’emploie plus ce terme. Sa connotation est vraiment trop péjorative, trop malsaine. Cela évoque trop le marquage à la fleur de lys sur l’épaule de Milady de Winter au temps de nos Rois… On utilise des variantes nettement moins « marquées » du sceau de l’infamie… Pour faire moins dramatique on utilise plutôt, pour un copain-coquin: filouterie, resquille … Ou pour un adversaire politique : détournement de fonds, fauche, escroquerie ; voire même pire s’il est dans le camp définitivement ennemi, comme l’horrible extrême droite : brigandage, pillage, arnaque (etc…) accompagné d’un adjectif qui « ajoutera de la couleur » à ce péché mortel… Avez-vous observé le comportement des adversaires en présence dans le cadre de ce qui est en train de devenir une « affaire Beaune et Autoroutes Vinci » ; à la suite d’un papier dans « Marianne »..?

Mais avez-vous déjà vu le qualificatif de « Kleptomane » utilisé contre un homme politique qui a pris l’habitude de se servir régulièrement des services d’une entreprise, d’un conseiller, d’un journaliste (liste non exhaustive) pour se mettre en valeur, pour améliorer sa cote dans les sondages, ou encore trouver la solution pour favoriser son électorat dans le but d’être plus sûrement réélu ; et ce, en rétribuant (très) généreusement le service rendu sur des fonds d’Etat. Il utiliserait donc l’argent de nos impôts à des fins de profit personnel ? Avez-vous remarqué que la mise en marche du programme nucléaire se fait discrète, lente… Alors que nous allons subir cette carence électrique pendant environ six ans (minimum !). Donc six hivers à grelotter… Pourquoi tant de hâte dans cette lenteur ? Craindrait-on en très haut lieu de perdre un électorat pastèque ? Pourquoi nous voler ce confort que, de toutes façons, nous allons payer pour la seconde fois par nos impôts? Quel qualificatif emploieriez-vous pour qualifier cela ?

Si cela se répète, je ne vois qu’un terme : « Kleptomanie ». Car cette propension pourrait continuer à être sa manie…( A ce propos, vous souveniez-vous que le Président DE GAULLE payait les factures de ses repas familiaux à l’Elysée ?)

Que pensez-vous de cet usage de prendre pour conseiller le compagnon d’un de ceux qu’un PDG de notre Start-Up Nation a nommé Secrétaire d’Etat (devenu depuis Ministre)… Comment cela s’appelle-t-il ? Favoritisme ? Népotisme ?… Peu importe le nom. Cela fait maintenant plusieurs années que ce Sieur est appointé comme conseiller. Pour quelle impérative utilité ? Avec quel argent est-il défrayé puisqu’il a déjà un salaire par ailleurs ? Avec nos impôts ? Et comme le Chef actuel de l’Elysée est celui qui compte le plus de conseillers de tous ceux de la Cinquième, (et le plus de ministres, alors qu’il avait promis d’en diminuer le nombre, qu’il qualifiait d’excessif, de son prédécesseur !). Peut-on voir, ici, des économies potentielles ? Ou bien cela entre-t-il dans le cadre de cette kleptomanie décrite plus haut ?

Que diriez-vous d’un mot relatif à l’Europe (tout à fait personnel) ?

Pourrions-nous imaginer que Klephte 1er veuille obtenir un (très) haut poste au sein de l’administration européenne après l’Elysée: il a besoin de l’Allemagne !

Avez-vous remarqué que ce Président fait les yeux doux à l’Allemagne, qui ne le lui rend pas. Voire même pas du tout. Un exemple parmi tant d’autres : il est flagrant que Klephte 1er se met systématiquement aux ordres de l’Allemagne en espérant un « retour ». Ainsi en ce qui concerne la création d’une armée européenne. (Ce en quoi il a raison : l’Europe n’accédera au rang de Grande Puissance que lorsqu’elle possédera les moyens de défendre ses Principes, ou mieux encore, ses Intérêts.) L’Allemagne s’est empressée d’acquiescer. Et d’annoncer une augmentation fabuleuse de son budget militaire. Ridiculisant le budget militaire de notre pays devenu insolvable… Et comble de l’offense, en précisant qu’Elle allait réarmer son aviation. Mais avec des avions militaires américains quand notre prince proposait un avion français… S’il avait lu l’Histoire récente de l’Europe, il saurait que certains politiciens (et militaires) allemands ne sont toujours pas francophiles. Ne serait-ce que pour maintenir sa puissance industrielle. Mais aussi soutenus par certains pays d’Europe centrale qui n’ont pas parfaitement « compris » la Trop-Haute-Diplomatie de notre Jupiter au cours de l’attaque contre l’Ukraine… Sans citer notre « meilleur ami » : les USA !

Faudrait-il une conclusion à ce quatrième chapitre ? Eh bien, cher Peuple Souverain : « On n’a jamais que ce que l’on mérite »…

Pierre-André CHAPELLE

[email protected]

KLEPTOCRATIE (5)

Tout le monde peut faire une erreur. Une ou deux… Mais en faire plus dans l’exercice de n’importe quelle profession entraîne le licenciement !

Alors que pensez-vous des derniers exploits de Klephte 1er :

Il nomme Premier Ministre une femme qui est passée par Polytechnique… Donc d’un niveau intellectuel, a priori capable de trouver des solutions aux si nombreux problèmes économiques de notre pauvre France. Or, la dite dame a participé de très près à l’extinction de la filière nucléaire, et s’est vantée de ce succès ! Mieux que beaucoup d’autres, elle avait pourtant les moyens intellectuels de comprendre ce que cet acte signifiait de catastrophes pour la France et les français.

Jupiter a donc choisi sciemment de spolier, d’assombrir encore notre Avenir. Donc l’Avenir de nos enfants, à qui il laisse déjà une aggravation colossale des dettes.

Il a, de plus, nommé « Garde des Sceaux » un personnage qui, quelques semestres plus tôt, trouvait des arguments péremptoires pour prouver qu’il ne prendrait jamais ce poste. Un véritable « Acte de Foi ». N’importe quel Zeus y aurait vu un signe de désintérêt profond. Sincère. Donc un échec prévisible. Ce qui est difficile à pardonner.

Toujours droit dans ses convictions, ce Roi des Dieux de l’Olympe a fait nommer à l’Education Nationale un homme qui a quelques marottes. Hélas peu compatibles avec ce que, entre autres, les parents d’élèves attendent prioritairement de cette institution… Ainsi n’est-il pas urgent, aux dires de ces plaignants, de régenter en priorité absolue l’enseignement de la sexualité à des enfants d’environ 14 ans. Ces mécontents ont même l’outrecuidance de réclamer à cet organisme d’Etat d’obtenir en priorité « Orthographe, Lecture, Calcul…. »

Là encore, un esprit mal tourné pourrait voir sinon une privation de jouissance, une négation de la « gestion en bon père de famille »…

Sans oublier la disparition des Services Publics, avec la disparition des guichets si préjudiciable aux handicapés et personnes âgées. Et surtout pour les villages de Province qi s’éteignent les uns après les autres. Dégradation niée par une ministre !

N’est-ce pas là une preuve irréfutable d’un comportement relevant de l’escroquerie intellectuelle en bande organisée et avec circonstances aggravantes ?

Difficile de ne pas parler des prélèvements de tous styles, et notamment…

Même les plus riches (donc ceux au-dessus de 4.000 euros de revenus par mois selon les statistiques), ont vu s’installer une inflation non négligeable ! Nous avons tous entendu les béats, ou autres zélés serviteurs, cherchant à minimiser cette réalité. Ou ses conséquences pour les ménages, les célibataires, travailleurs, retraités, et autres bafoués de la population ! Et nous constatons que les prélèvements tous azimuts ont permis à Bercy (vous savez : ce nouveau temple parisien de la rhyparographie°), de profiter d’un accroissement des prélèvements, nouvelle spoliation particulièrement cynique …

Quel épithète proposeriez-vous pour qualifier ce siphonage de richesses. Et au profit de Qui ? Car cet argent finit bien quelque part ? Il y a forcément quelque part dans le monde, des gouffres dans lesquels ces fortunes sont englouties ? Sinon, à qui ce crime profite-t-il ?

Alors, n’est-il pas du rôle d’un Père de Famille de prévoir et gérer un Avenir meilleur pour ses enfants ? Mais, peut-être ce Jupiter n’a-t-il pas ce problème ?