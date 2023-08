KLEPTOCRATIE

Impossible de s’arrêter : chaque jour nous apporte la nouvelle d’un détournement supplémentaire de nos deniers privés vers un tonneau des Danaïdes étatique. Ou autre ? Qui sait ? Ainsi :

En 2026, toute nouvelle installation (Réparation-changement-etc…) de chaudière sera obligatoirement sans dégagement de CO2 (donc ni Fuel bien sûr –cela est maintenant bien connu- mais désormais ni gaz non plus !). Autrement dit, d’ici trois ans, l’Etat se gavera de taxes de façon certaine pour les décennies à venir. Et ceux qui n’en auront pas les moyens ?… J’ose croire qu’on ne leur répondra quand même pas : « T’as qu’à traverser la rue », façon Klephte 1er !

Il me paraît inutile de préciser que les taux de TVA seront « évidemment au plus bas niveau » (et toléré par l’Europe…) ! L’appauvrissement de toute la population française est donc initié, programmé, automatisé, et sanctuarisé. Au bénéfice de qui, de quoi ?

Comme pour les voitures à moteur thermique, qui n’auront plus le droit d’entrer dans les villes. (Bien gentiment les lois s’attaquent d’abord aux plus faibles financièrement, qui n’ont pas les moyens de changer de voiture tous les 5/6 ans, voire plus.)… En sachant que dans ce cas, on applique une double peine : la perte des emplois (fermeture des chaînes de construction de ces moteurs thermiques) se chiffre en centaines de milliers. Et on ne fabriquera pas assez d’électricité pour pourvoir les moteurs électriques+ le chauffage (même par Pompe à Chaleur) + l’industrie énergétique de notre « start-up-Nation » ; et ce, grâce à la fermeture de la chaîne nucléaire et de Fessenheim en particulier. Donc encore une autre paupérisation physique, sociale, psychologique.

Ces technocrates additionnent les bévues : contraintes administratives difficiles à comprendre car la France ne peut quand même pas espérer sauver la planète à Elle seule. La Chine, les USA, ou l’Inde (etc…) dégagent plus de CO2 que nous tout seuls en dix ou vingt ans !

Alors pourquoi nous infliger une telle condamnation à disparition rapide ? Quel fondement incontournable pourrait-il expliquer une telle punition ? Quel Etre Supérieur dirige ce mouvement inexplicable ?

Et notre Sécurité ? Avez-vous conscience que même dans les plus petits villages de notre « Doulce France » au moment de quitter leur domicile, de plus en plus de français ont maintenant une pensée stressante, voire une angoisse. Même ceux qui sont favorables à toujours plus d’immigration ont compris cette angoisse puisqu’ils taxent ceux qui veulent lutter contre ce trop-plein d’immigration incontrôlée de fascistes, conspirationnistes ou autres populistes afin d’éviter d’avoir à exposer une raison éventuellement valable (qu’ils n’ont même pas !) à leur fanatisme inconséquent… Et répandre l’insécurité à travers les communes n’est sûrement pas la meilleure façon de résoudre le problème.

Ce n’est plus une Politique en faveur de la France. Cela évoque maintenant un véritable syndicat organisé comme on en voit dans des pays où la richesse est accaparée par une clique de copains-coquins kleptomanes… Comme dans ces régimes autocratiques plus ou moins lointains, à l’Est de l’Europe…