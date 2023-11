La caste jacassante et l’antisémitisme

La marche contre l’antisémitisme a été l’occasion de l’un de ces psychodrames dont la caste jacassante a le secret.

Fallait-il ou non autoriser le RN à y participer ? Dilemme cornélien : accepter la participation de « l’extrême droite » revenait à admettre que l’antisémitisme contemporain n’avait plus grand-chose à voir avec celui d’avant-guerre (et donc perdre un puissant levier de diabolisation), mais la refuser rendait inaudibles les pathétiques appels à l’unité de « Jupiter ».

« En haut lieu », on décida de ne rien décider. Marine Le Pen et ses amis purent participer, mais en fin de cortège – et non sans être sermonnés par les médias pour ne pas s’être assez désolidarisés de Jean-Marie Le Pen.

Tout dans cette rhétorique est délirant. D’abord, il est rien moins que certain que Jean-Marie Le Pen ait été antisémite. Le chapitre sur la crise de Suez (parmi bien d’autres) dans ses mémoires en fait sérieusement douter. Mais il est peu probable que les meutes médiatiques cherchent la vérité et je n’insisterai donc pas davantage. À force d’avoir clamé des années que Jean-Marie Le Pen était antisémite, c’est devenu une « vérité » – que même les cadres du RN sont tenus d’ânonner.

Honneur, au passage, à Bruno Gollnisch pour avoir récemment rappelé quelques faits historiques dans cette énième tempête médiatique !

Mais il y a plus grave. Quand bien même Jean-Marie Le Pen serait antisémite, la condamnation par amalgame est profondément inique – et doit tout aux méthodes communistes, hélas familières au microcosme politico-médiatique.

On voit mal pourquoi l’antisémitisme de Jean-Marie Le Pen entraînerait nécessairement celui de sa fille et même celui de députés RN qui n’ont peut-être même jamais rencontré le fondateur du FN.

Le stalinisme était familier de ces amalgames. Si vous étiez as­socié à un « contre-révolutionnaire », il fallait livrer au plus tôt ce dernier à la vindicte publique, sauf à devenir coupable du même « crime » que lui. Personne n’imagine que la « justice » stalinienne soit un modèle du genre. Pourtant, les plateaux télévisés l’imitent volontiers.

Avec, par ailleurs, un « deux poids, deux mesures » exaspérant : qui donc a demandé aux héritiers autoproclamés du général De Gaulle de se « désolidariser » de ses fameux propos de 1967 ? Je ne dis évidemment pas qu’un tel anachronisme eût été bienvenu, mais pourquoi passer sous silence ces propos extrêmement nets et ressasser sans fin des propos beaucoup moins clairs de Jean-Marie Le Pen – sinon pour des raisons de basse politique ?

En tout cas, cette façon de sommer Jordan Bardella de « dénoncer » l’antisémitisme supposé de Jean-Marie Le Pen était sordide. À ce propos, la crânerie de Marion Maréchal (« Si Jean-Marie Le Pen avait été écouté, il y aurait moins d’actes antisémites ! ») mérite d’être saluée.

Comme la franchise de Serge Klarsfled : « Il faut se réjouir que le Rassemblement national participe à la marche contre l’antisémitisme. » Oui, si réellement le sujet était la lutte contre l’antisémitisme, il eût été convenable de la part des gardiens du temple « républicain » de se réjouir de la participation du RN. Mais là n’était pas le sujet.

Au lieu de refonder l’unité nationale, comme le prétendaient les organisateurs de la marche, il s’agissait plutôt d’exclure de l’unité nationale le bouc émissaire – la prétendue « extrême droite », dont chacun sait pourtant qu’elle est la principale opposition à l’immigration de masse, première cause de l’antisémitisme dans la France contemporaine.