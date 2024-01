La colère des paysans

Les médias ont décidément un rythme un peu surprenant pour le commun des mortels.

Ils parlent tous en chœur de la colère paysanne mais, pendant des semaines, je me suis demandé pourquoi ils occultaient cette grogne – qui a démarré en 2019 aux Pays-Bas, un peu avant le confinement, et a gagné plusieurs pays, de la Roumanie à l’Irlande en passant par la Pologne. Mais les images les plus impressionnantes ont sans doute été celles de la capitale allemande envahie par des milliers de tracteurs.

Bien sûr, ces colères diffèrent d’un pays à l’autre.

Mais les ingrédients sont les mêmes partout.

Les paysans estiment ne pas pouvoir vivre de leur travail, malgré des emplois du temps fort éloignés des 35 heures. Et ils en ont plus qu’assez d’être pris pour les boucs émissaires de la fameuse (et souvent fumeuse) transition écologique.

Sur le premier point, nous sommes à la croisée des chemins : la Politique agricole commune a été, à certains égards, un remarquable succès, mais a entraîné la disparition des petites exploitations et la dépendance des grandes à l’égard des subventions européennes.

Bruxelles ayant la prétention de bâtir un super-État vertueusement vert, ces subventions sont appelées à diminuer.

Ajoutons à cela la hausse des coûts de l’énergie (dont on ne dira jamais assez qu’ils sont, en France, principalement des taxes !) et les marges de la grande distribution, et un paysan français, travaillant 60 heures par semaine, peut gagner moins qu’un immigré vivant de prestations sociales.

Sur le second point, les agriculteurs en ont assez d’être considérés exclusivement comme des pollueurs. Comme s’ils connaissaient moins bien la terre et les animaux que les bobos des métropoles !

Cependant les deux sujets sont plus connectés qu’on ne le pense souvent.

C’est parce qu’ils ne peuvent pas vivre de leur travail que les paysans sont condamnés à la course au gigantisme – avec les conséquences écologiques que l’on connaît.

En ce domaine, comme en bien d’autres, il serait infiniment plus sain et plus efficace de s’appuyer sur le principe de subsidiarité – en l’occurrence laisser les paysans s’organiser pour produire, écouler leur production, et améliorer sans cesse la qualité de cette dernière.

Mais, non, on fait comme si des technocrates bruxellois étaient plus compétents qu’eux pour faire leur propre métier !