La Cour des comptes contre l’école privée

Dans un article consacré à la défense de notre identité (n° 1380), nous avions ciblé le poids de cette force occulte que représente l’État profond dans la gouvernance de la France.

C’est ainsi que perdure, sur certains sujets, telle la liberté de l’enseignement, une ostracisation suspecte de l’École privée catholique, au sein de certaines sphères étatiques.

Pourtant, cette école est une institution appréciée, voire plébiscitée par nos compatriotes désormais, et incarne une composante du service public de l’enseignement parfaitement honorable.

La Cour des comptes – figure de proue du Léviathan étatique prescripteur – vient de produire un rapport sévère sur l’école privée, qui interroge.

D’autant que cette étude tombe juste après la reconfiguration a minima de l’ambitieux projet du ministre de l’éducation nationale, dont l’aspect phare était le renforcement de la mixité sociale dans le privé.

Mine de rien, et malgré les dénégations du président de la Cour, le « Mammouth » et ses hiérarques pourraient avoir appelé au secours les sages de la rue Cambon afin de remettre une pièce dans la machine anti-privé.

Qu’on en juge : aux yeux de la Cour, l’école privée est défaillante sur nombre des critères caractérisant l’école républicaine : mixité sociale en recul dans les établissements, coût des écoles privées sous contrat équivalent à celui des écoles publiques, frais de scolarité dissuasifs pour les familles modestes.

Après ce réquisitoire, la Cour dégaine : soumission de l’ouverture de classes aux rectorats, donc aux agents de l’éducation nationale.

Ensuite, sur le registre égalité : modulation des moyens attribués par l’État aux établissements privés en fonction des caractéristiques sociales des populations accueillies.

Trop d’héritiers dans les classes ? On ferme le robinet ! On imagine sans peine à quels excès pourrait conduire pareil encadrement.

Avec le discours distancié, voire olympien, qui est sa marque, la Cour s’est construit une aura d’incontestabilité.

Or, son propos sans concession sur l’école privée rappelé ci-dessus fait hésiter.

À notre sens, la Cour s’égare en prêtant son crédit à un combat douteux vieux de plus d’un siècle, celui en faveur de la dogmatique de l’école unique. Ce concept a été rejeté par les Français en 1984 avec le refus de la loi Savary.

Toutefois, il semble que, dans les dédales du Tout-État, le message tarde à être imprimé.

Qu’en déduire ? Si ce n’est que, dans le contexte actuel de défiance des citoyens vis-à-vis des institutions publiques, chacun doit jouer correctement sa partition.

Le discours des oracles institutionnels ne doit pas être vicié par des expertises orientées. La liberté de l’enseignement a été consacrée par le Conseil constitutionnel en 1977. Il n’y a pas lieu de succomber à la tentation de revenir de manière contournée sur cet acquis qui est aussi un cap.

Nos compatriotes attendent, des institutions d’État, objectivité dans l’expertise des dossiers, transparence et honnêteté dans l’analyse des sujets, de sorte qu’ils puissent former leur conviction en toute connaissance de cause.

La démocratie en somme – et rien d’autre !