La démocratie est-elle une utopie irréalisable ?

Critiquer la démocratie dans le cadre d’une réflexion philosophique est-il toujours permis dans la France du XXIesiècle ? L’auteur de ces lignes est encore tenté de le croire, bien qu’il constate trop souvent, comme Franz-Olivier Giesbert, que « nous vivons dans un pays où, dès qu’on sort des clous, on vous traite d’extrême droite »[1]. Pourtant, d’autres avant moi, Platon, Aristote, Proudhon, Tocqueville, etc., se sont interrogés sur les bien-fondés des différents régimes politiques que l’humanité a pu connaître au cours de son Histoire.

Malheureusement le XXIe siècle apparaît de plus en plus, non pas comme le siècle de la fin de l’histoire, pour paraphraser Francis Fukuyama, mais comme celui de la fin de la réflexion…

I-Un régime politique trop « parfait » pour être mis en application ?

En 1762, Jean-Jacques Rousseau avait écrit que la volonté générale devait permettre de « trouver une forme d’association par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéît pourtant qu’à lui-même et restât aussi libre qu’auparavant »[2]. Rousseau estimait que la souveraineté ne pouvait « être représentée »[3] ni « aliénée »[4]. Elle résidait « essentiellement dans la volonté générale »[5]. Or, disait Rousseau, la volonté générale « ne se représente point ; elle est la même ou elle est autre, il n’y a point de milieu »[6]. Avec la souveraineté populaire, il ne pouvait pas y avoir de représentants, mais que des « commissaires »[7] qui « ne pouvaient rien conclure définitivement »[8]. Rousseau ajoutait : « Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle : ce n’est point une loi. »[9] Mais il estimait que cette forme de souveraineté était impraticable. De fait, il enterrait ce qu’il appelait la « véritable Démocratie »[10] :

«A prendre le terme dans la rigueur de l’acception, il n’a jamais existé de véritable Démocratie, et il n’en existera jamais. Il est contre l’ordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit soit gouverné. On ne peut imaginer que le peuple reste incessamment assemblé pour vaquer aux affaires publiques, et l’on voit aisément qu’il ne saurait établir pour cela des commissions sans que la forme de l’administration change. […] S’il y avait un peuple de Dieux, il se gouvernerait Démocratiquement. Un Gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. »[11]

Par la suite, en 1840, le libéral Alexis de Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, avait vilipendé « la tyrannie de la majorité »[12], « le despotisme de la majorité »[13] dans lequel il voyait « le germe de la tyrannie »[14] et une « force irrésistible »[15] :

« Je regarde comme impie et détestable cette maxime, qu’en matière de gouvernement la majorité d’un peuple a le droit de tout faire, et pourtant je place dans les volontés de la majorité l’origine de tous les pouvoirs. […] La toute-puissance me semble en soi une chose mauvaise et dangereuse. »[16]

Si comme Platon, il jugeait la démocratie « agréable » et « charmante », Tocqueville mettait les démocraties en garde contre l’étatisme. A mesure que l’individualisme grandissait, l’étatisme se renforçait[17], déclarait-il. Tocqueville estimait qu’en s’excluant de la « grande société » et en se repliant sur « la petite société », les individus renonçaient à exercer leur citoyenneté : « L’individualisme est un sentiment réfléchi qui dispose chaque citoyen à s’isoler de la masse de ses semblables de telle sorte que, après s’être créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même. »[18] L’individualisme étant d’origine démocratique, il considérait que le despotisme était « particulièrement à craindre dans les siècles démocratiques »[19]. C’est pourquoi, afin de résister à « l’empire moral de la majorité »[20], Tocqueville dénonçait la centralisation qui « habitue les hommes à faire abstraction complète et continuelle de leur volonté ; à obéir, non pas une fois et sur un point, mais en tout et tous les jours »[21].

II-Un régime politique à bout de souffle paralysé par ses propres démons ?

Au XXe siècle, s’inspirant de Benjamain Constant et de Tocqueville, les historiens libéraux Bertrand de Jouvenel (1945) et Jacob Talmon (1952) décrivirent la Constitution de l’an I comme une véritable « démocratie totalitaire »[22]. Pour Jouvenel, sous la Convention, « le pouvoir du peuple n’était qu’une fiction dans un régime qui était pratiquement de souveraineté parlementaire. Mais cette fiction justifiait un écrasement de la liberté tel que l’Europe n’en avait pas encore connu »[23]. Il concluait que « la compétition des partis “machinisés” aboutissait à la dictature d’un parti, c’est-à-dire d’une équipe »[24]. Pour Talmon « la “volonté générale” de Rousseau, concept ambigu conçu tantôt comme irréfutable a priori, tantôt immanent à la volonté humaine, exclusif et supposant l’unanimité, était devenue la force motrice de la démocratie totalitaire »[25]. Selon l’auteur, « Rousseau démontra clairement la relation étroite qui existait entre la souveraineté populaire poussée à l’extrême et le totalitarisme »[26].

Plus récemment, le philosophe Marcel Gauchet a lui aussi soutenu que la démocratie avait fait le lit du totalitarisme : « Le totalitarisme appartient à l’histoire de la démocratie pour deux raisons : parce qu’il en sort et parce qu’il l’a transformée. Il est issu de la terrible crise que la démocratie a rencontrée sur sa route avec le triomphe du suffrage universel. Elle s’est trouvée déchirée par une contestation interne qui, à partir de la question sociale, a également touché son fonctionnement politique, avec l’antiparlementarisme. Les totalitarismes sont les régimes qui prétendent dépasser cette crise et lui apporter une solution définitive. Et nos démocraties actuelles ont, elles-mêmes, été remodelées par l’immense effort de réforme qui leur a permis de répondre aux tensions et aux critiques dont la démocratie libérale fut l’objet durant la première moitié du XXe siècle. On ne peut comprendre nos démocraties actuelles qu’à la lumière de l’épreuve totalitaire qu’elles ont su surmonter. »[27]

Cependant, contrairement à ce qu’avance Marcel Gauchet, je ne pense pas que les démocraties ont su surmonter pleinement le spectre du totalitarisme, tant il est présent dans toutes les têtes. Le terrorisme intellectuel qui est à l’œuvre à l’heure actuelle dans notre démocratie en témoigne. La peur de la reductio ad hitlerum (dont l’étendue ne semble plus avoir de limites tant l’hystérisation du débat public est grande) dû à un « terrorisme du bien », qui s’est érigé en nouvelle police de la pensée, a fait du « politiquement correct » la seule opinion autorisée. Toutefois, cette harmonisation de la pensée, pour ne pas dire cette pensée unique, ne nous permet plus de répondre aux défis qui sont les nôtres. Bien au contraire, cette pensée unique nous condamne à la paralysie, à la tétanie et à l’immobilisme. Comme aux temps des totalitarismes, la peur a pris le pas sur l’action, l’autocensure sur la liberté d’expression. Ceci à tel point que notre démocratie apparaît comme malade, impuissante, sclérosée et incapable d’agir face aux crises (aussi bien sur le plan intérieur qu’extérieur), se contentant de faire çà et là des leçons de morale aux autres pays, la moralpolitik s’étant substituée à la realpolitik.

Tout l’enjeu demeure donc aujourd’hui de savoir si c’est la démocratie qui est contre le peuple ou le peuple qui est contre la démocratie, pour reprendre le titre de l’ouvrage du politiste Yascha Mounk. Toujours est-il que des solutions rapides devront être trouvées afin de sortir de l’ornière dans laquelle se trouve la démocratie française. Et ces solutions ne passeront que par un retour à la réflexion et au débat d’idées…

Thomas Siret

