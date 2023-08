La fin de la présence française en Afrique

Le Niger est un pays dont les liens avec la France sont en train d’être coupés, et la présence française en Afrique subsaharienne ne tient plus qu’à un fil. Il reste la Côte d’Ivoire et le Sénégal, et il n’est pas certains que cela dure. L’opposant sénégalais Ousmane Sonko, très anti-français, avait des chances de gagner les élections présidentielles de février 2024. Il a été jeté en prison. Pour tenter de capter en sa faveur le sentiment anti-français, le parti au pouvoir à Dakar “décolonise” le nom des rues et des avenues pour en faire disparaitre toute trace française. Si la France devait être totalement éliminée de l’Afrique subsaharienne, les conséquences économiques existeraient mais seraient assez faibles : la France achète de l’uranium au Niger, mais l’uranium du Niger représente dix pour cent de l’uranium acheté par la France.

Les conséquences géopolitiques seraient plus importantes, et c’est pourquoi la France voudrait compter sur une intervention armée de la Cedeao. L’intervention militaire n’aura sans doute pas lieu, on va le voir. Et les conséquences géopolitiques sont, en fait, déjà là. Le Niger était le dernier pays dans lequel la France avait encore des militaires présents pour combattre les organisations islamistes agissant dans le Sahel: le combat contre ces organisations était déja quasiment perdu, et pour cause: la mission donnée à l’armée francaise était une mission impossible. Le nombre de soldats était bien trop faible pour un territoire bien trop grand. Surveiller les organisations islamistes présentes dans la zone sahélienne va devenir bien plus complexe. Pour l’heure, ces organisations se contentent de ravager la zone sahélienne, mais la question qui doit se poser est: se limiteront-elles à la zone sahélienne? Dès lors que la zone sahélienne est très pauvre, et connait une natalité très importante(au Niger: 7,6 enfant par femme), qui conduit à des flux migratoires eux-mêmes très importants en direction de la France, et dès lors que les migrants venant en France sont musulmans parce que la zone sahélienne est essentiellement musulmane, ce qui découle de la question que je viens de poser est une autre question: est-ce que parmi les migrants musulmans arrivant illégalement en France, certains d’entre eux seront islamistes? Même si les organisations islamistes présentes dans la zone sahélienne n’ont pas l’intention de frapper la France, leur influence ne doit pas être sous-estimée. Les migrant arrivant illégalement en France sont imprégnés de sentiments anti-français parce que le sentiment anti-français monte dans la zone. Ils sont musulmans, ce qui n’arrange rien. Si, en supplément, quelques-uns sont islamistes, cela présentera des perspectives plus sombres encore que celles qui prennent forme d’ores et déjà.

Il faut ajouter que le sentiment anti-français est cultivé et attisé par l’action de propagande de puissances ennemies de la France et du monde occidental, la Chine, qui s’implante économiquement, et, présentement, surtout la Russie. La milice Wagner est très implantée dans la région. Elle dissémine une propagande anti-française et anti-occidentale reposant sur le vieux discours “anti-colonialiste” et “anti-impérialiste” datant de l’ère soviétique, et cela fonctionne d’autant plus facilement que Wagner organise des coups d’Etat ou des changements de régime, met en place des dirigeants à la solde de la Russie, leur fournir une garde rapprochée, leur permet d’équiper leur armée de matériel russe, et se paie en pillant les ressources des pays concernés. En quelques années à peine, Wagner s’est ainsi emparé du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée. On pourra bientôt ajouter le Soudan anglophone, qui ne faisait pas partie de la zone d’influence de la France. Il est probable qu’on pourra ajouter assez vite le Niger, où la milice Wagner veut se déployer. La Russie veut affaiblir l’Europe, et a tout intérêt à ce qu’une migration anti-française, musulmane, incluant des islamistes, arrive en France. Ceux qui qui admirent Poutine et ne veulent pas voir en lui un ennemi devraient regarder du côté de l’Afrique subsaharienne pour ouvrir les yeux, si l’admiration ne les a pas encore totalement aveuglés.