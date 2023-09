La France au bord de la chute libre

J’ai traité la semaine dernière de l’islamisation de la France et de ce qui se cache derrière le débat sur l’abaya.

Les zones où règne la charia, les bandes musulmanes et les imams radicaux en France sont déjà au nombre de plus de sept cents.

La grande majorité des crimes et délits perpétrés en France ont pour auteur des gens dont il ne faut pas dire l’origine ou la religion, bien que tout un chacun sache quelles sont leur origine et leur religion.

Des actes atroces sont commis qui sont vite rangés dans la rubrique faits divers.

Sept détenus sur dix dans les prisons françaises sont musulmans.

Mais ce n’est là qu’un aspect de ce qui ronge la France aujourd’hui.

La paupérisation de la population s’accentue de manière très nette, et quiconque veut mettre les choses en perspective regarde les chiffres d’il y a quelques décennies à peine.

En 1980, la France avait un produit intérieur brut par tête très légèrement supérieur à celui des États-Unis, 12 574 dollar par tête pour les États-Unis, 12 738 dollars par tête en France.

Vingt ans plus tard, l’écart s’était inversé et creusé : le chiffre pour la France était passé à 24 990 dollars, celui des États-Unis à 36 929, un écart de 30 % en faveur des États-Unis.

Deux décennies plus tard, en 2022, les chiffres étaient plus éloquents encore : 38 913 dollars pour la France, 76 399 dollars pour les États-Unis, l’écart faisait que le PIB français par tête était équivalent à la moitié de celui des États-Unis.

Ceux qui préfèrent casser le thermomètre que voir la réalité diront que j’ai choisi le dollar comme unité de mesure. Pourtant, l’euro a été créé en 1999, et mesurer les chiffres de 1980 en euros aurait été impossible, le dollar, lui, existe depuis la fondation des États-Unis et est la monnaie de réserve et de référence du monde, quoi que disent les faux prophètes de la dédollarisation.

La France a clairement décroché, et cela risque fort de s’accentuer.

L’explication ? La France en 1981 a choisi une orientation socialiste en portant au pouvoir François Mitterrand, alors que les États-Unis choisissaient le retour à un capitalisme dynamique sous l’égide de Ronald Reagan.

Depuis, malgré des changements de présidents, la France ne s’est jamais relevée, tout comme, en parallèle, les États-Unis, malgré les changements de présidents, là aussi, n’ont jamais vu leur trajectoire se briser.

La France a vu ses prélèvements obligatoires, qui étaient déjà très élevés, devenir vite les plus élevés du monde, et ses dépenses publiques devenir également les plus élevées du monde, ce qui a fait de la France un pays très socialiste où le nombre des pauvres a explosé en même temps que le nombre des fonctionnaires.

Les prélèvements obligatoires français se situaient en 2022 à hauteur de 45,2 % du produit intérieur brut.

Ce chiffre très élevé signifie que près de la moitié de la richesse produite en France était captée par l’État.

Les dépenses publiques, elles, se situaient, la même année, à 58,3 % du produit intérieur brut, un chiffre accablant qui signifiait que le gouvernement français dépensait plus de la moitié de la richesse produite en France.

Par conséquent, les prélèvements obligatoires, malgré leur poids, ne pouvaient répondre aux dépenses, et la France devait donc emprunter la différence, et ainsi s’endetter toujours davantage.

Les prélèvements obligatoires français n’attirent vers la France que les entreprises qui bénéficient de subventions gouvernementales à même de compenser le montant des taxes, charges et impôts.

Sans la perspective d’exonérations, les entreprises étrangères fuient.

Les dépenses publiques incluent des subventions à divers secteurs qui cachent provisoirement le désastre qui vient.

Elles incluent aussi la redistribution, qui coûte de plus en plus cher, et représente désormais un tiers de la somme totale : le nombre des pauvres et des assistés est en hausse constante et, avec les flux migratoires qui ne cessent d’amener vers la France des gens sans savoir-faire utilisable sur le marché du travail, cela ne va pas s’arranger.

Y a-t-il une issue ? J’aimerais le penser. Mais ceux qui se succèdent au pouvoir en France se comportent comme s’ils étaient les gestionnaires d’un déclin irréversible, et quiconque propose des réponses pertinentes est poussé vers les marges.