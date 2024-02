La France en voie de submersion par l’islam

Un sondage récent est venu confirmer qu’une part importante des musulmans vivant en France sont porteurs d’une fracture avec le pays dans lequel ils vivent et dont ils sont désormais souvent citoyens.

Cette confirmation peut aisément conduire à craindre le pire si la fracture s’agrandit. Or, tout ou presque montre qu’elle va s’agrandir.

Selon ce sondage, 17 % des musulmans vivant en France ont de l’antipathie envers les Juifs et 39 % estiment que le mot « judaïsme » a une connotation négative.

Cela montre que l’antisémitisme musulman est une réalité désormais ancrée en France et cet antisémitisme a été visible, très visible, dans les récentes manifestations pro-Hamas en France, au sein desquelles les musulmans étaient très présents.

39 % est un chiffre très élevé. Les dirigeants du pays refusent toujours de nommer et de regarder en face l’antisémitisme musulman et je crains, hélas, qu’ils continuent à ne pas le nommer et à ne pas le regarder en face.

Les positions des musulmans vivant en France sur Israël confirment ce que je viens d’écrire.

45 % d’entre eux souhaitent la destruction de l’État d’Israël et estiment dans la même proportion que le massacre antisémite atroce du 7 octobre a constitué un « acte de résistance ». 19 % des musulmans vivant en France ont de la sympathie pour les massacreurs.

Que 45 % des musulmans vivant en France définissent un massacre antisémite atroce comme un acte de résistance montre que l’antisémitisme musulman très présent en France conduit à trouver justifié le massacre en question.

Trouver justifié un tel massacre est accepter la potentialité d’autres massacres antisémites, et c’est plus qu’inquiétant.

Les 19 % qui ont de la sympathie pour les massacreurs pourraient aisément être perçus comme constituant un clair et présent danger. Au vu du nombre de musulmans vivant en France, un tel pourcentage représente des centaines de milliers de personnes.

Si je continue à lire le sondage, je vois que 35 % des musulmans de 18 à 25 ans vivant en France sont favorables à une application stricte de la charia (chez les plus de 25 ans, le chiffre est un peu plus bas : 23 %) et que 57 % d’entre eux ont de la sympathie pour les Frères musulmans.

Ces chiffres recoupent ceux de sondages un peu plus anciens qui montraient que, dans des proportions proches, les jeunes musulmans âgés de moins de 25 ans vivant en France considéraient que la charia était supérieure aux lois françaises.

Ce que ce sondage vient ajouter est la sympathie pour les Frères musulmans, organisation islamiste prônant la conquête du monde par l’islam et affirmant qu’il faut obtenir la soumission des infidèles.

Ce que ces chiffres indiquent est un refus d’appartenance à la société française et une hostilité radicale au monde occidental, accompagnée d’une volonté belliqueuse de soumettre.

Cela ne signifie pas un risque de glissement vers une guerre civile, mais le risque très concret de voir les zones de non-droit où règne la charia en France grandir encore, et le risque tout aussi concret de voir les émeutes se reproduire et devenir plus intenses encore.

Cela signifie qu’il pourra y avoir d’autres Samuel Paty et d’autres Dominique Bernard (le sondage montre que 16 % des jeunes musulmans de 18 à 25 ans vivant en France ne condamnent pas l’assassinat de Samuel Paty et que 37 % ne condamnent pas l’assassinat de Dominique Bernard !).

Cela signifie que, si la police manque de vigilance, il pourra y avoir d’autres Bataclan.

Des soldats de l’islam conquérant sont en France.

Interdire l’abaya, le voile et le qamis dans les bâtiments scolaires est très insuffisant.

Encore un enseignement du sondage : 36 % des musulmans vivant en France âgés de plus de 25 ans émettent le souhait de voir l’islam devenir première religion de France (chez les 18 à 25 ans, le chiffre est de 46 %).

49 % des musulmans vivant en France veulent la conversion des catholiques à l’islam, et 36 % veulent que les églises soient transformées en lieux de prière musulmans.

La France est, sur ce plan aussi, dans une situation catastrophique. Entre 400 000 et 500 000 musulmans entrent en France chaque année et, pour la plupart, ne repartent pas. Tout va bien !