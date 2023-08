La France glisse vers une déliquescence irréversible

Un policier s’est suicidé voici quelques jours dans un commissariat du Val de Marne.

Il était le seizième policier français à se suicider depuis le début de l’année et, d’ici le 31 décembre, le nombre de policiers qui se seront donné la mort risque d’être plus élevé.

Des policiers se suicident chaque année en France.

La police française est dans une situation désastreuse.

De nombreux policiers français se demandent pourquoi ils ont choisi ce métier, et voient que la police en France ne peut plus faire son métier.

Des policiers français sont placés en garde à vue, voire en prison préventive, sans bénéficier de la présomption d’innocence.

Les refus d’obtempérer se multiplient et des policiers paient les refus d’obtempérer de leur vie. S’ils tirent sur un criminel, ils risquent d’être traînés en justice et de voir leur carrière brisée par des juges de gauche et d’extrême gauche.

Ils ont été chargés de réprimer les récentes émeutes et ont dû agir dans des conditions très difficiles, alors que Macron les avait désavoués et avait tenu des paroles qui avaient mis beaucoup d’huile sur le feu.

Ils avaient dû intervenir quelques semaines auparavant face aux manifestations d’opposition à la réforme des retraites, qui se sont souvent achevées en émeutes.

Ils avaient, lors du soulèvement des gilets jaunes, été chargés d’une répression féroce, et je ne suis pas certain qu’ils aient tous approuvé la férocité qu’on a exigée d’eux.

Ils peuvent penser, à juste titre, qu’ils sont considérés par le gouvernement comme corvéables à merci, et peuvent être chargés par lui de ses basses œuvres.

Ils sont méprisés et détestés par la lie de la société, et ils sont agressés, parfois, dans les rues lorsqu’ils ne sont plus en service.

Certains d’entre eux, il y a quelques années, ont été assassinés à leur domicile.

Leur situation est un symptôme du pourrissement de la société française, et ce pourrissement s’accentue mois après mois.

La violence gratuite est de plus en plus fréquente.

Les viols ne se comptent plus.

Des immigrants illégaux qui devraient avoir quitté le territoire sont sur le territoire, et les policiers ne peuvent contribuer à les expulser.

Il faudrait une remise en ordre généralisée qui permette que le gouvernement soit à sa place de gouvernement, le président à sa place de président, la justice à sa place de justice, la police à sa place de police.

Mais plus rien aujourd’hui en France n’est à sa place.

Il faudrait que la sécurité des citoyens français soit assurée, mais elle ne l’est pas.

Il faudrait que le crime soit puni, mais il ne l’est pas non plus.

Les policiers savent qu’ils sont l’ultime rempart contre le chaos, et ils voient mieux que personne que le chaos est très proche

Ils savent qu’ils ne peuvent se mettre en grève, alors ils se mettent en arrêt maladie.

On peut les comprendre.

Ni le gouvernement ni Macron ne comprennent quoi que ce soit, et la situation semble sans issue.

Avant l’élection présidentielle de l’an dernier, la situation de la France semblait, en fait, déjà sans issue.

Un seul candidat portait un regard lucide sur la situation – un seul ! Il a obtenu 7 % des voix.

Il en a été ainsi parce que les grands médias continuent à lessiver les cerveaux, à ne pas décrire la réalité, et à disséminer un discours anesthésiant et délétère.

Il en a été ainsi parce que nombre de Français ont le cerveau lessivé.

J’aimerais penser qu’il reste une issue.

Dans un livre que j’ai écrit il y a dix ans, je disais que la France glissait vers l’anomie – c’est-à-dire la perte de tous les repères qui permettent à une société de fonctionner.

Je disais que, quand l’anomie serait là, la France serait dans une déliquescence irréversible.

Je crains aujourd’hui que la France soit dans une déliquescence irréversible.

Je l’ai déjà dit plusieurs fois. Je dois le dire à nouveau. Avec en moi une infinie tristesse.

J’ai de la compassion pour les policiers français et pour les Français qui discernent avec lucidité ce qui se passe et qu’ils ne peuvent rien changer.

J’ai de la rage et du dégoût pour ceux qui continuent à mener la France dans une impasse mortifère.

J’ai du respect et de l’admiration pour ceux qui continuent à se battre pour que la France se redresse, mais je crains que le redressement soit désormais impossible.