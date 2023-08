La France, pays des 35 heures… et de l’absentéisme

Lionel Jospin et Martine Aubry nous ont vendu les 35 heures en nous affirmant qu’avec cette mesure, les salariés seraient moins « fatigués » et donc seraient plus performants et plus assidus dans leur travail.

Cette mesure était, dans un premier temps, réservée aux salariés du privé mais ce qui était inéluctable est arrivé rapidement – les fonctionnaires réclamèrent : et nous, et nous !

Cela donne, en durée annuelle, 1 607 heures théoriques de travail mais, en réalité, en 2019, la durée moyenne de travail était de seulement 1 577 heures pour la fonction publique contre 1 711 pour le privé – de toute façon très en dessous de nos voisins allemands.

Cette « folie », qu’aucun autre pays ne nous envie, a eu des conséquences terribles dans la fonction publique, principalement hospitalière qui dysfonctionne, comme chacun de nous peut le constater aisément, avec des délais extravagants et donc dangereux pour la santé des Français.

Il est à noter que, pour le privé, la légalisation des 35 heures coïncide avec la désindustrialisation de notre pays qui est passé de 23 % dans la part de PIB avant cette réduction du temps de travail à moins de 10 % à ce jour.

Contrairement aux engagements de Mme Aubry (qui, je le rappelle, déclarait quelques années plus tôt lors d’un entretien au « Point » : « La mise en place des 35 heures est une erreur économique et ne créera jamais d’emploi. »), son revirement confirma sa première analyse.

En totale opposition avec le but recherché, nous assistons depuis à une envolée des taux d’absentéisme qui ont augmenté de 28 % depuis 2007 pour atteindre 4,8 % en 2019 – en augmentation constante puisqu’il est de 5,5 % en 2021 et atteint même 13 % dans la fonction hospitalière.

Le coût annuel de l’absentéisme chez les fonctionnaires atteint 12 Mds€, alors qu’en fonction du nombre d’employés, il ne devrait pas dépasser 5 Mds€ – ce qui serait déjà beaucoup.

Cumulée avec la retraite à 60 ans décrétée par un autre « socialiste » irresponsable dans le seul but, comme pour les 35 heures, d’attirer des voix à des fins électoralistes, cette bombe à retardement nous a amenés à la situation économique actuelle, c’est-à-dire la faillite irrémédiable de notre pays.

Nous sommes donc en droit de demander des excuses, voire des réparations, à cette gauche qui, par pure démagogie, a signé « l’arrêt de mort économique » de notre pays.

Si un parti ne mérite plus de gouverner, c’est bien la gauche et non pas la droite – même « dure » !