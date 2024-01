La lente destruction de l’agriculture française

Le nombre des agriculteurs en France, décennie après décennie, ne cesse de reculer.

Les gains de productivité, la création d’exploitations plus grandes et la disparition des petites exploitations sont une explication.

Mais, c’est un fait, la plupart des denrées agricoles produites en France peuvent être importées et produites ailleurs, pour un moindre coût.

Certaines denrées font partie du patrimoine culturel et culinaire français et se perdraient si l’agriculture française disparaissait, c’est un autre fait qui peut expliquer la préservation d’exploitations agricoles.

En supplément, l’activité des agriculteurs préserve les paysages et les terres fertiles.

Sans agriculture, nombre de paysages français deviendraient très différents.

Le recul du nombre d’agriculteurs est, en tout cas, une réalité : au cours des dix dernières années, ce nombre a reculé de plus de 20 %, ce qui est beaucoup. Cent mille exploitations agricoles ont disparu au cours de la même période.

La proportion d’agriculteurs pauvres ou très pauvres est très élevée. Le nombre d’agriculteurs qui se suicident chaque année tant leur existence est misérable est lui-même très élevé.

S’est ajouté à tout cela le projet de suppression de la détaxation du gazole utilisé par les agriculteurs pour leurs machines, ce qui, au vu de la lourdeur des taxes sur les carburants en France, et au vu de la forte augmentation du prix de l’électricité, constitue un lourd accroissement de charges.

Se sont ajoutées surtout les décisions ineptes prises au niveau de l’Union européenne au nom des dogmes écologistes : ordre d’accroître chaque année les surfaces agricoles laissées en jachère, obligation faite aux agriculteurs de diminuer la production de ce qu’ils produisent et de transformer des terres agricoles en prairies au nom, disent les commissaires européens, de la biodiversité.

En raison de réglementations européennes et d’autres réglementations strictement françaises, les agriculteurs subissent en supplément des contrôles incessants, des interdictions de se livrer à certaines activités anodines telles que le débouchage d’un fossé, la stigmatisation qui s’abat sur eux lorsqu’ils utilisent des engrais qui ne sont pas considérés « biologiquement corrects », l’interdiction pour eux du recours à des molécules permettant de lutter contre des insectes parasites, alors qu’une molécule de substitution n’existe pas (la production de cerises et de betteraves à sucre en France est, pour ce motif, en train de s’effondrer, et des agriculteurs spécialisés dans ces secteurs de production subissent des conséquences catastrophiques).

La colère des agriculteurs français encore en activité en France, je le dis, est pleinement légitime. Elle est teintée, à juste titre, d’un profond désespoir.

Si le gouvernement présent et les gouvernements qui l’ont précédé voulaient tuer l’agriculture française et asphyxier les agriculteurs français, ils ne s’y prendraient pas autrement, et les réponses apportées pour l’heure par le gouvernement présent sont très insuffisantes.

Les dogmes écologistes jouent un rôle essentiel dans tout cela, oui. Les agriculteurs néerlandais se sont soulevés il y a quelques mois pour des motifs proches, les agriculteurs allemands aussi. L’écologisme est destructeur et a des effets ravageurs, et le secteur agricole n’est pas le seul touché.

L’écologisme est un substitut au communisme et utilise pour prétexte une adoration idolâtre d’une nature censée être pure, et dont les êtres humains sont exclus parce qu’ils sont considérés comme coupables, pollueurs, destructeurs.

L’écologisme est fondamentalement un anti-humanisme. Il est imprégné d’une volonté de destruction de la civilisation et d’extinction de l’humanité. Il est très insuffisamment dénoncé. Il doit l’être bien davantage.

Je ne sais, au moment où j’écris, comment le mouvement des agriculteurs va continuer et ce que le gouvernement présent va faire. Mais le mouvement des agriculteurs est légitime, très légitime, oui. Et s’il pouvait conduire à ce que les engrenages délétères de l’écologisme s’arrêtent, ce serait très bien.

Je crains, hélas, que les engrenages ne s’arrêtent pas et continuent à mener l’Europe vers un déclin accéléré.