La peste antisémite déferle sur l’Europe

On crie « Mort aux Juifs » à Berlin.

Adolf Hitler est mort suicidé dans un bunker au cœur de la ville il y a huit décennies, et on y a construit un monument à la mémoire des victimes de la Shoah.

Entendre des cris dignes de ceux qui se poussaient à Berlin juste avant que s’enclenche l’extermination des Juifs d’Europe ne peut que susciter l’effroi et le dégoût.

Au sein des manifestations qui se sont succédé en France depuis le 7 octobre dernier, des gens ont aussi crié « Mort aux Juifs ».

Il en est allé de même dans toutes les capitales d’Europe occidentale.

Des croix gammées sont tracées à la peinture noire sur les murs et accolées à des étoiles de David.

Des graffitis disent : « Un bon juif est un juif mort ».

Des étoiles de David sont désormais peintes sur les immeubles habités par des Juifs ou sur la devanture de commerces tenus par des Juifs.

Il serait très difficile pour ceux qui sont habitués à fustiger l’antisémitisme d’extrême droite, et qui s’aveuglent sur les autres formes d’antisémitisme, d’accuser, cette fois encore, l’extrême droite.

En Europe occidentale, l’antisémitisme d’extrême droite est devenu très marginal, et les partis qu’on veut classer à l’extrême droite sont, en réalité, des partis nationalistes qui n’ont quasiment plus aucune des caractéristiques qu’on pouvait utiliser pour définir l’extrême droite voici quelques années.

Pour l’essentiel, l’antisémitisme qui déferle sur l’Europe occidentale aujourd’hui est très largement d’une origine que nombre d’analystes ont des difficultés à nommer, et qu’il faut nommer explicitement pourtant : il s’agit d’un antisémitisme musulman.

Cet antisémitisme-là n’était pas présent en Europe occidentale il y a trois ou quatre décennies, car les musulmans étaient peu nombreux.

Aujourd’hui, les musulmans sont bien plus nombreux, et ce doit être dit : la plupart d’entre eux sont antisémites, parce que le Coran est gorgé d’incitations à la haine des Juifs.

L’antisémitisme musulman est renforcé par l’existence d’Israël que la quasi-totalité des musulmans rejettent, et cela doit être regardé en face : l’immense majorité des musulmans rejettent l’existence d’Israël parce qu’elle est contraire aux principes de l’islam, qui disent qu’une terre qui a été conquise par l’islam est musulmane à jamais.

S’ajoute la « cause palestinienne » : cette cause est venue servir de masque à la volonté du monde arabe musulman de détruire Israël et d’exterminer les Juifs israéliens qui était au cœur des trois guerres arabo-musulmanes menées contre Israël, 1948-49, 1967, 1973.

Et, derrière le masque, la volonté est la même.

L’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), créée en 1964, a pour but ce qui était à l’époque la volonté du monde arabe.

Le Hamas, créé en 1987, a les mêmes buts que l’OLP et les énonce simplement de manière plus explicite.

Et ce doit être dit : la cause palestinienne est vouée à la destruction d’Israël et à l’extermination des Juifs israéliens.

L’Union soviétique qui l’a inventée l’a décrite comme une « lutte de libération nationale » et a créé le « peuple palestinien », en lui donnant un rôle : être une arme de destruction massive contre Israël.

L’invention était faite pour séduire la gauche occidentale et la faire adhérer à l’objectif sans qu’elle comprenne à quoi elle adhérait.

Et la séduction a fonctionné.

Les membres de la gauche radicale se font compagnons de route de la haine musulmane d’Israël, et soutiennent le Hamas.

La gauche plus modérée se contente de soutenir l’Autorité Palestinienne en se refusant à voir qu’elle poursuit les mêmes buts que le Hamas.

Les partis de droite se soumettent à la version politiquement correcte de l’histoire et pratiquent la déférence vis-à-vis de l’Autorité Palestinienne en se refusant à voir ce qu’elle est.

La haine ou le rejet d’Israël sont dès lors largement installés en Europe occidentale et, Israël étant un État juif, les conséquences pour les Juifs d’Europe occidentale en découlent.

La situation est inextricable.

Je le dis avec tristesse : la vie pour les Juifs en Europe occidentale va devenir de plus en plus difficile.

La démographie jouant son rôle, l’Europe occidentale sera de plus en plus musulmane, et l’avenir pour les Européens encore attachés aux valeurs de liberté et de tolérance s’annonce sombre, très sombre.