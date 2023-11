La République ou le meilleur remède à la démocratie ?

Critiquer la démocratie ou dire qu’elle « pose problème », au sens qu’elle soulève une difficulté, dire comme Tocqueville ‒ dans « De la Démocratie en Amérique » ‒, que les « vices sont naturels au gouvernement de la démocratie » et qu’elle risque à tout moment de devenir une « tyrannie de la majorité », est aisé. Toutefois, ledit « problème » ne peut être éludé ! Mais, plutôt que de faire une critique supplémentaire de la démocratie (d’autres l’ont faite avant moi), essayons plutôt d’apporter une réponse aux maux de la démocratie.

Si plusieurs philosophes, à travers les siècles, se sont accordés à montrer les limites de la démocratie, Aristote le premier ‒ qui voyait dans la démocratie une forme dégénérée de gouvernement ‒, ce dernier a aussi été l’un des premiers à proposer une solution alternative : la République. L’atout que possédait la République aux yeux d’Aristote, c’est qu’elle était avant tout une médiété, un juste équilibre, une voie médiane, entre deux formes dégénérées de gouvernement, à savoir l’oligarchie (qui confie le pouvoir aux plus riches) et la démocratie (qui confie le pouvoir aux plus pauvres) : « La République est le gouvernement où la classe moyenne a la prépondérance sur les deux extrêmes, les pauvres et les riches. » In medio stat virtus (la vérité réside dans le juste milieu) ! La République, parce qu’elle tient compte des préoccupations de la classe moyenne, constitue donc le régime possédant toutes les vertus ! Dès lors, la France devrait davantage mettre l’accent sur la dimension républicaine, afin que la classe moyenne ne se sente plus pressurée, bâillonnée ou déclassée, comme c’est le cas aujourd’hui.

Pour toutes ces raisons, je pense que le salut de la France passera par moins de démocratie et plus de République !