La Russie est-elle un régime autoritaire ?

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, la Russie de Vladimir Poutine est fréquemment qualifiée de dictature, de régime autoritaire ou encore d’autocratie. D’autres encore voient dans la Russie une démocrature (fusion de la démocratie et de la dictature) ou encore une démocratie illibérale.

Si l’on en croit Eugénie Mérieau, qui, en 2019, a publié La dictature, une antithèse de la démocratie ?, la Russie de Vladmir Poutine serait plutôt une démocratie illibérale : « Nous sommes formellement dans un régime démocratique. Mais une démocratie dans laquelle il existe des restrictions des libertés publiques. Les libertés d’expression, de réunion, d’association sont restreintes. Il s’agit donc d’un régime illibéral. »[1] Pour appuyer ses dires, Eugénie Mérieau avançait trois faits : la longévité de Vladimir Poutine au pouvoir, les résultats aux élections et « la forme constitutionnelle du régime russe ». Vladmir Poutine est effectivement devenu président de la Russie pour la première fois le 31 décembre 1999, faisant preuve d’une longévité au pouvoir exceptionnelle. Toutefois, comme le dit Eugénie Mérieau, cela n’est pas un critère suffisant pour qualifier la Russie de dictature, de tels dispositifs constitutionnels existent aussi en France : « D’abord, la durée du mandat de Vladimir Poutine, élu pour la première fois il y a plus de deux décennies. En accord avec la Constitution, il a réalisé deux mandats, avant de passer la main à Dmitri Medvedev, puis Vladimir Poutine a été réélu (une réforme constitutionnelle lui permet désormais d’être élu jusqu’en 2036, NDLR). Notons toutefois qu’il est également possible de faire la même chose en France, la Constitution limitant simplement le nombre de mandats présidentiels à deux consécutifs. »[2] Pour ce qui est des résultats aux élections, ils posent effectivement question tant les scores sont hauts en faveur de Vladimir Poutine : « C’est un indicateur de la manière avec laquelle le terrain électoral des campagnes est optimisé au profit du parti présidentiel, grâce à un droit électoral favorable, au contrôle des médias et aux restrictions des libertés publiques. Mais cela renvoie avant tout au caractère illibéral de cette démocratie, plutôt qu’à une dictature. »[3] Enfin, il est vrai que la « forme constitutionnelle russe » garantit des pouvoirs importants au président russe, mais pas plus importants que celui du président français : « Enfin, la forme constitutionnelle du régime russe, que l’on appelle le régime semi-présidentiel, permet au président russe de disposer d’importants pouvoirs tout en étant irresponsable politiquement, c’est-à-dire en n’ayant aucun compte à rendre à l’Assemblée, la Douma, qu’il peut également dissoudre discrétionnairement. Notons que nous avons en France le même système. »[4]

Je pourrais donc, en m’appuyant sur les travaux d’Eugénie Mérieau, en conclure que la Russie est une démocratie illibérale ou même un régime autoritaire : « Un régime autoritaire peut donc correspondre à une démocratie illibérale. »[5]Toutefois, l’expression même de « démocratie illibérale » n’est-elle pas un oxymore ? La démocratie peut-elle aller à l’encontre des droits-libertés des citoyens ? Etant dans l’impossibilité d’apporter une réponse claire, tant la Russie de Vladimir Poutine se situe dans une zone grise ‒ ce qui ne revient pas à absoudre l’agresseur qu’est la Russie contre l’Ukraine ni à nier les restrictions des libertés publiques en Russie ‒, je laisse donc le lecteur se faire sa propre opinion…

