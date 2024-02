La soumission, c’est la liberté !

À force de raconter n’importe quoi, de promettre la lune à toutes les catégories d’électeurs et de changer d’avis plus fréquemment que de chemises, nos politiciens en viennent à tenir des discours proprement orwelliens.

C’est ainsi que, dans son discours de politique générale, Gabriel Attal a déclaré :

« Je parle de souveraineté nationale (il est symptomatique que le Premier ministre ait hésité un instant avant de prononcer le mot « nationale »), mais c’est aussi par l’Europe que nous parviendrons à la consolider. »

À l’entendre, « grâce à l’Europe », nous sommes devenus forts en tout : nous avons mis au pas la Russie, Google et le covid, parmi mille autres ennemis !

M. Attal n’a certes pas souvent dû dépasser le périphérique et, même dans les beaux quartiers de Paris, il n’a pas dû souvent regarder les rues à travers les vitres teintées de ses voitures de fonction.

Car il ne saute pas aux yeux de l’observateur un peu moins adepte de la méthode Coué que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes.

On pourrait, au contraire, se dire que « l’Europe » (quand il est question d’Europe dans les discours de la caste jacassante, il faut rappeler que c’est d’Union européenne et non d’Europe qu’il s’agit !) n’est pas pour rien dans notre désindustrialisation.

Qu’elle est peut-être même pour quelque chose dans l’effondrement de notre filière énergétique ou de notre souveraineté alimentaire et agricole.

Mais là n’est pas le plus étrange dans ce discours : le plus étrange est sans conteste l’idée que la souveraineté nationale serait consolidée par l’intégration européenne.

Comme le parti totalitaire, dans le génial « 1984 » de George Orwell (lequel n’est plus du tout un roman d’anticipation, mais bel et bien une description de notre société), nous disait que « la guerre, c’est la paix » ou « la liberté, c’est l’esclavage », niant délibérément toute logique et tout sens intelligible des mots, M. Attal nous enseigne que la souveraineté nationale, c’est la soumission à Bruxelles.

Bien sûr, notre poids politique pourrait se gonfler d’alliances réfléchies avec d’autres puissances indépendantes, mais comment donc la disparition de la France comme nation indépendante pourrait-elle apparaître à qui que ce soit comme un triomphe de la souveraineté nationale ?

Je ne vois que deux explications (qui peuvent être toutes les deux vraies « en même temps ») : soit M. Attal ignore le sens des mots et parle pour ne rien dire, soit il tente d’enfumer ses auditeurs en multipliant les concepts contradictoires.