La souveraineté appartient-elle encore au peuple?

Pour ne rien vous cacher, j’ai longtemps hésité avant de me lancer à jeter sur le papier cette idée qui m’obsédait… Permettez-moi d’essayer de vous en donner mes raisons :

Nous sommes dans la Cinquième République voulue par le général DE GAULLE et validée par le Peuple par voie référendaire. Sa constitution est sans aucune équivoque. L’article III est particulièrement concis et précis : « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du referendum » allant même jusqu’à préciser plus loin : « Aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ».

C’est clair, net et précis. Or, que constatons-nous ?

Depuis les derniers Présidents, il est manifeste que la voix du peuple est sinon méprisée, en tout cas de plus en plus négligée (Deux exemples : le referendum refusé qui entraîne le Traité de Lisbonne. Ou l’utilisation d’une série d’artefacts ou astuces à base du fameux 49.3 pour imposer une loi sur la retraite, contestée vigoureusement par le peuple). Ce qui aggrave le sentiment pour les français de n’être plus considérés comme la raison majeure, le seul But, l’Objectif de cette gouvernance. En effet, le Président n’est pas élu pour faire selon son « Bon Plaisir », mais exclusivement pour le Bien de son Peuple, de son Avenir, de sa Sécurité, etc… Nous pourrions le dire autrement : le Peuple est « propriétaire » de sa Nation (analogie avec une copropriété : le Président n’est qu’un « syndic »). Si ces conditions ne sont pas remplies selon une gestion de bon père de famille, il y a rupture de confiance, et donc nullité du Contrat passé lors de l’élection (dans le cadre d’une véritable Démocratie, pas dans le cas de « pseudo-démocraties » : Inutile de donner des noms…). De nombreux détails viennent aggraver ce sentiment de dépossession :

Depuis quelques semestres, tous les sondages d’opinion démontrent que le Peuple français est majoritairement pour un arrêt de l’immigration (pas seulement illégale). Or, ces « élites » nient cet état de fait. Il serait donc normal, et correct constitutionnellement, d’organiser un référendum pour « trancher » ce différent. Qui s’aggrave rapidement désormais. Le Président ignore sciemment, pathologiquement, cette injonction. En cela, il dépouille les français de leurs légitimes, et constitutionnels, droits de décision sur leur Avenir, leur Culture, leur Civilisation. C’est bel et bien un vol gravissime !

De plus, de « hauts responsables » mentent effrontément (Parc des Princes…) et ne sont même pas sanctionnés ! Alors que l’insécurité est devenue un sujet de forte préoccupation pour la grande majorité des français… Là encore, sans vouloir accéder à une demande de referendum relatif aux problèmes de plus en plus prégnants de l’immigration… Citons encore le wokisme et la sexualité devenus priorités absolues du ministre de l’éducation nationale, alors que des enfants ne savent ni lire, ni calculer correctement à leur entrée en sixième ! Cette incurie est d’autant plus dramatique que l’enseignement fabrique les adultes de la génération qui nous succèdera… Ces faits sont manifestement devenus un détournement en bande organisée.

Beaucoup d’autres détails pourraient être cités qui prouvent que depuis une bonne demi- douzaine d’années, ce Président nous vole nos libertés (Confinement du covid). Il nous prive des investissements que nous avons faits dans l’atome civil (Fessenheim). Décision d’autant plus grave qu’elle porte une atteinte profonde au confort des habitants, et à l’industrie pour de nombreuses années : C’est une privation de jouissance insupportable. D’autant plus pernicieuse que la pénurie d’énergie est annoncée depuis l’été 2022 et que rien ne montre une mise en marche sérieuse et efficace de création de nouvelles centrales nucléaires (deux détails : on a rouvert une usine à charbon –décarbonée ??-… Et comble de l’absurdité, ces « élites » ont en même temps imposé de remplacer, en urgence, les moteurs thermiques de nos voitures par des moteurs électriques alors qu’ils ont annoncé des ruptures d’électricité pour, au minimum, six à huit ans, délai de construction de ces nouvelles centrales). Sans oublier la dilapidation de notre armée (alors qu’un psychorigide installe des armes atomiques à la frontière de l’Europe !), la spoliation de notre capital manufacturier en laissant vendre à l’étranger nos fleurons industriels (Lafarge, Alstom…). Enfin, il est difficile d’oublier que ce Président ne manque jamais une occasion de critiquer notre Peuple de « gaulois réfractaires » lorsqu’il est à l’étranger (« Il n’y a pas de culture française »…). Et petite cerise sur le gâteau, il a pris l’habitude de mentir pour des futilités qui deviennent des scandales (Affaire Benalla, « France, Terre d’immigration »…).

Et l’on pourra envisager sa Doxa pro-européenne aveugle qui nous entraîne vers la soumission… Cette mythomanie mérite à elle-seule des pages… A-t-il oublié qu’il nous doit avant tout : Sécurité, Justice, Armée, pour lesquels nous consentons à l’impôt ?

Ce début d’analyse de l’état de notre France ne vous conduit-il pas, Vous aussi, à évoquer une escroquerie intellectuelle et financière ? Avec un facteur aggravant caractérisé par le comportement moutonnier de ces « élites » et qui vous ferait penser à une « bande organisée » ? D’autant qu’il est très généralement admis que le pouvoir corrompt les esprits faibles ou pervers… ?

Si vous ne ressentez pas au plus profond de vous-même cette dépossession, ce pillage, cette grivèlerie intellectuelle, financière, sécuritaire, etc… vous n’avez plus qu’une solution : demander à vos voisins de cesser ces casserolades qui l’énervent tant. Mais qu’il aime tant provoquer (le pouvoir du Chef ?)…