Alors que Jordan Bardella avait, lors d’une interview sur CNEWS correctement répondu à la question : « Jean-Marie Le Pen est-il antisémite ? », il a fini, sur cette même chaîne qui a clamé durant deux jours qu’il venait de faire une « bourde », par dire : « JMLP s’est enfermé dans l’antisémitisme » – tel un gardé à vue, épuisé par des heures de manque de sommeil, duquel ses tortionnaires auraient obtenu n’importe quels aveux.

Il était pourtant facile, ne serait-ce qu’en reprenant les termes d’un récent billet de Bruno Gollnisch, de rappeler qu’aucune incitation à discriminer les Juifs ou à leur nuire ne pouvait être repérée dans les milliers de pages de discours de JMLP sur cinquante années, et pas davantage non plus chez les cadres du FN ou chez ses élus.

Il eût été pertinent aussi de rappeler que, si JMLP avait été explicitement antisémite, il n’était pas nécessaire d’en construire la légende en fomentant l’attentat politico-médiatico-barbouzard de Carpentras auquel a participé l’intégralité de la classe politique du moment, initiatrice pour une partie d’entre elle et consciemment complice pour l’autre.

Quant aux condamnations prononcées à la suite de l’épisode du « détail », à partir d’une phrase qui, stricto sensu, ne comportait ni incitation à la haine des Juifs ni négation de leurs souffrances spécifiques, quelle valeur leur attribuer, alors que les arguments utilisés ont été aussi tordus et malhonnêtes que ceux qui ont condamné les Templiers, Jeanne d’Arc, Marie-Antoinette et même, aurait pu ajouter Jordan Bardella … un certain capitaine Dreyfus ?

En ne saisissant pas l’occasion d’appliquer une bonne tape sur le museau de ces « sapajou-rnalistes » qui minaudent devant les puissants et muent en pitbulls dès qu’ils flairent une émanation de RN, cher Jordan, vous laissez craindre qu’après avoir baissé le front, vous ne courbiez l’échine, puis mettiez un genou à terre, pour enfin vous coucher complètement – auquel cas, vous n’auriez pas la carrure de l’homme d’État dont beaucoup de nos compatriotes espèrent l’apparition. Votre véritable « bourde » est là !