L’affaire de Nanterre

J’ai entendu le 28 juin des commentaires de Monsieur Macron, Madame Borne et Monsieur Praud (sur CNews) qui étaient tous orientés contre le policier qui aurait « froidement » abattu un malheureux gamin de 17 ans.

Pour eux, en quelque sorte, la chose est jugée, point barre !

J’ai même assisté à la télévision à une minute de silence à l’Assemblée nationale en faveur de ce jeune garçon. Pourtant, je ne me souviens pas avoir vu la même « ferveur » lorsqu’il s’agissait de nos jeunes soldats tués au Mali.

Je reconnais, comme tout le monde, que la perte d’un jeune de 17 ans est véritablement un drame et je pense à l’immense peine de ses parents.

Mais, dans cette affaire de Nanterre, il y a deux parties : des policiers et des individus dans une voiture. Alors, parlons un peu des passagers de cette voiture. Le dénommé Nahel, à son âge, est déjà ce que l’on appelle un multi-récidiviste (15 fois). C’est un record dans cette catégorie, et il conduisait, dit-on, une voiture de location. Connaissez-vous des loueurs qui confieraient un véhicule à un individu sans permis de conduire ? La voiture était-elle volée ou prêtée ?

Et puis, dans cette voiture, il y avait deux autres passagers, dont l’un s’est enfui précipitamment. Où est l’autre ? Et, saurons-nous, un jour, s’il y avait des choses et des objets dans la voiture après l’accident ?

On peut aussi se demander ce que faisait un jeune de 17 ans à 8 heures du matin au volant d’une voiture. Où allait-il avec ses deux amis ? Je précise qu’un de mes petits-fils passait, ce jour-là, son oral de bac. À chacun ses occupations !

Enfin, j’ai entendu dire que son précédent refus d’obtempérer s’était produit il y a un mois. Alors, si le juge de Nanterre avait fait son boulot à ce moment-là, ce garçon serait en taule, et il serait bien vivant aujourd’hui.

Par ailleurs, pour les agresseurs d’Annecy et Bordeaux, on a trouvé des circonstances atténuantes car ils avaient des troubles psychiatriques. Alors, le policier qui a tiré sur Nahel ne serait-il pas, lui aussi, dérangé du cerveau ?

Encore une fois, je ne mésestime pas le drame qui s’est produit, mais il est tout à fait nécessaire et logique de mettre les faits en perspective et j’espère que la justice saura faire la part des choses.