Lampedusa : aveugle solidarité !

Nous assistons à l’arrivée de multiples immigrés dans l’île de Lampedusa et, comme à chaque arrivée, aux appels amplifiés à la solidarité des pays européens.

Les accusations contre l’égoïsme des États de l’Union européenne sont lancées et relayées par les ONG qui poursuivent toujours la même politique : accueillir les immigrés, au besoin en prenant l’attache des passeurs, comme nombre de vidéos de l’agence européenne Frontex l’ont prouvé !

Ces ONG n’en ont cure : elles agissent conformément à leur fonds de commerce gauchiste avec l’idée de faire plier les États, en les forçant à ouvrir leurs frontières.

Face à cette politique subversive, il est piquant de relever que certains pays comme la France militent pour l’accueil et la répartition des immigrés dans toute l’Union européenne, au nom de la « solidarité », concept magique censé aplanir toutes les difficultés, tout régler.

Pour ces adeptes de la solidarité, la répartition de 10 000 immigrés ne serait qu’un apport infime au regard des populations des pays européens.

C’est là confondre solidarité et aveuglement, démontrant un déni de réalité sur les réels enjeux géostratégiques, démographiques entre l’Europe et l’Afrique.

Quelques chiffres permettent de remettre ces enjeux en perspective afin d’y répondre avec réalisme et intelligence.

En un siècle à peine, le continent africain va voir sa population augmenter de manière considérable. De 250 millions d’habitants en 1950, l’Afrique doit atteindre 2,5 milliards d’habitants en 2050. En 2023, elle compte 1,46 milliard d’habitants, comparé à 1,055 milliard en 2010 et 820 millions en 2000.

En 1970, l’Égypte comptait 22 millions d’habitants ; aujourd’hui les Égyptiens sont plus de 112 millions, avec une croissance annuelle de 1,3 million. Au Niger les femmes ont en moyenne 7,1 enfants. Le Nigéria comptait environ 80 millions d’habitants dans les années 70, aujourd’hui il en recense 223 millions.

L’Afrique est une bombe démographique à notre porte !

Tout accueil répété au nom des bons sentiments de solidarité est une politique aveugle, qui conduit à des affrontements violents : rejets xénophobes, racisme. Il faut en avoir conscience, une autre politique s’impose.

En premier lieu, il est impératif de casser l’appel à émigrer de ces pays : les populations lisent à livre ouvert dans la vie politique des pays européens.

Elles savent que, si elles arrivent en Europe, elles seront aidées par ces bonnes âmes associatives et finiront par rester.

Les pays européens doivent déclarer urbi et orbi que tenter de venir en Europe est voué à l’échec.

Les ONG qui jouent les apprentis sorciers doivent être sanctionnées. Leur politique est une politique criminelle, ces ONG portent sur leur conscience tous ces morts ensevelis en Méditerranée !

En parallèle, l’aide publique doit être réorientée vers une politique de maîtrise de la croissance démographique.

Il faut mettre un terme aux illusions des économistes bobos qui prétendent que l’explosion démographique cessera avec l’élévation du niveau de vie. Ces « braves utopistes » oublient que le train est lancé ; il n’y aura pas d’élévation du niveau de vie en raison de l’explosion démographique qui annihile toute amélioration du niveau de vie.

Cette politique de maîtrise de la démographie sera obligatoirement orientée vers les femmes, avec le concours direct des États ; à défaut, toute aide publique à ces pays sera suspendue.

Dans le même temps, l’aide publique au développement doit être augmentée en favorisant des projets de création de PME et TPE créatrices d’emplois, les artisans africains ont des compétences et savoir-faire réels pour donner du travail et fixer les migrants au pays !

On voit que cette nouvelle politique de maîtrise des flux migratoires sera difficile à faire adopter par l’Union européenne, conglomérat hétéroclite et oxymore institutionnel permanent !

Les pays confrontés aux enjeux méditerranéens comme la France, l’Italie, la Grèce et l’Espagne doivent s’y engager avec détermination, sinon ils subiront des Lampedusa dramatiques à répétition ; il leur incombe en priorité de fermer leurs frontières et d’expulser systématiquement les illégaux.

« L’illusion est un effet des passions, dont la force se mesure toujours au degré d’aveuglement où elles nous plongent. » (Claude-Adrien Helvétius, « De l’Esprit »)

Les Français et tous les Européens sont prévenus.